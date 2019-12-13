Улицу Воронкова в Благовещенске отремонтируют по всей протяженности

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков

В Благовещенске в 2020 году полностью отремонтируют улицу Воронкова – от Новотроицкого шоссе до Тепличной. Начальная цена контракта составляет почти 179 миллионов рублей.

Аукцион на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги уже объявлен. Приводить в порядок улицу Воронкова будут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 16 декабря. Сам аукцион назначен на 17 декабря. Предполагается, что ремонт начнется 5 мая, а завершится 31 октября 2020 года.

Работы будут проводить в несколько этапов. Демонтажные работы, восстановление ливневой канализации, восстановление тротуаров на участке от Новотроицкого шоссе до Кантемирова запланированы на май и июнь. В июне и в июле будут восстанавливать ливневку и тротуары на участке от Кантемирова до Василенко. В это же время на участке от Новотроицкого шоссе до Кантемирова начнут восстанавливать асфальтобетонное покрытие.

Затем в июле и в августе демонтаж старого покрытия, ремонт ливневой канализации и тротуаров пройдет на участке от Василенко до Тепличной. В это же время на Воронкова от Кантемирова до Василенко начнут класть асфальт. В августе и в сентябре новый асфальт появится на участке от Василенко до Тепличной. На сентябрь и октябрь запланирована установка дорожных знаков, автобусных остановок и нанесение разметки.

Как сообщало Амур.инфо, кроме Воронкова масштабный ремонт в 2020 году ждет улицу Калинина – от Краснофлотской до Тенистой. По этому аукциону заявки принимают также до 16 декабря. Начальная цена контракта – 251,2 миллиона рублей. При принятии городского бюджета на ближайшую трехлетку власти сообщали, что перед работами по ремонту дорог планируется капитально ремонтировать коммунальные сети. Пока на это предусмотрено в бюджете 58 миллионов рублей.

На реализацию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году Благовещенск получит 529,4 миллиона рублей, в 2021 году – 554,8 миллиона рублей. В целом дорожный фонд города составит в 2020 году 784,8 миллиона рублей, в 2021-м – 847,9 миллиона рублей, в 2022-м – 292,5 миллиона рублей.

Фото: Амур.инфо/Василий Романенков