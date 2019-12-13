Ясновидящая рассказала о том, что нельзя делать в пятницу, 13-го

Вокруг пятницы 13-го ходит множество поверий. Ясновидящая Лиана объяснила, что не следует делать в этот день.

«Главный ужас пятницы 13-го – это страх перед ней. В магии есть такое понятие как „самоисполняющееся пророчество“. Психологи назвали бы его самовнушением, а в народе бы сказали – сам себе накаркал. Дело в том, что страх – это не просто чувство, ощущение, это определенная энергия, которую мы излучаем. И она притягивает соответственные явления, события и живых существ», – цитирует «МК» ясновидящую.

Ведунья также отметила, что не надо искать мистики в возможных неприятностях. Их притягивает сам человек, который ведет себя в этот день как жертва. Поэтому главный совет ясновидящей – не бояться пятницы, 13-го. Она рекомендовала тем, кто в этот день испытывает страх медитировать, пить успокоительные отвары трав или обратиться к специалистам. По мнению Лианы, с беспокойством легче всех могут справиться верующие.

«Помолитесь, попросите защиты у вашего ангела-хранителя – и никакая пятница 13-е вам не страшна!» – заключила ведунья.

В 2020 году пятница 13-го выпадет два раза – в марте и ноябре.