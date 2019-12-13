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13декабря
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сегодня, 15:45 0

Сотрудники охотуправления охотятся за медвежонком в Серышевском районе

Сотрудники охотуправления охотятся за медвежонком в Серышевском районе
Фото: amur.info

Медвежонка, встреченного амурчанами в Серышевском районе, пока не нашли. Об этом сообщил заместитель начальника отдела охраны животного мира и ООПТ Николай Степанов.

«Пока не нашли. Самое главное, чтобы он не причинил вреда людям. Ситуация находится под контролем, специалисты наблюдают за территорией», – сказал Николай Викторович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», медвежонка в течение недели подкармливают местные жители. Зверь обитает в районе села Новосергеевка Серышевского района.

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#животные #природа #происшествия

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