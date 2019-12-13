Сотрудники охотуправления охотятся за медвежонком в Серышевском районе

«Пока не нашли. Самое главное, чтобы он не причинил вреда людям. Ситуация находится под контролем, специалисты наблюдают за территорией», – сказал Николай Викторович.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», медвежонка в течение недели подкармливают местные жители. Зверь обитает в районе села Новосергеевка Серышевского района.