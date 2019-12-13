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В интернете опубликованы новые фотографии автомобильного моста через Амур

В интернете опубликованы новые фотографии автомобильного моста через Амур

Работник отдела пропаганды города Хэйхэ 12 декабря побывал вместе с руководством города на новом автомобильном мосту через Амур. Свои фотографии он выложил в соцсеть WeChat.

На фотографиях можно видеть, что мост в целом достроен и готов к эксплуатации. На китайской стороне моста, которую видно на фото, завершена реализация вспомогательной инфраструктуры, сообщает Biang.ru.

«Первый китайско-российский трансграничный автомобильный мост» – так написал автор в комментарии к фотографиям.

Международный автомобильный мост через Амур, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию весной 2020 года. Основная задача российской стороны на данный момент – это строительство автомобильного пункта пропуска. Завершение его строительства должно быть синхронизировано с вводом в эксплуатацию моста.

Фото: WeChat

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#Дальний Восток #Китай #строительство

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