В интернете опубликованы новые фотографии автомобильного моста через Амур
Работник отдела пропаганды города Хэйхэ 12 декабря побывал вместе с руководством города на новом автомобильном мосту через Амур. Свои фотографии он выложил в соцсеть WeChat.
На фотографиях можно видеть, что мост в целом достроен и готов к эксплуатации. На китайской стороне моста, которую видно на фото, завершена реализация вспомогательной инфраструктуры, сообщает Biang.ru.
«Первый китайско-российский трансграничный автомобильный мост» – так написал автор в комментарии к фотографиям.
Международный автомобильный мост через Амур, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию весной 2020 года. Основная задача российской стороны на данный момент – это строительство автомобильного пункта пропуска. Завершение его строительства должно быть синхронизировано с вводом в эксплуатацию моста.
Фото: WeChat
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