В интернете опубликованы новые фотографии автомобильного моста через Амур

На фотографиях можно видеть, что мост в целом достроен и готов к эксплуатации. На китайской стороне моста, которую видно на фото, завершена реализация вспомогательной инфраструктуры, сообщает Biang.ru.

«Первый китайско-российский трансграничный автомобильный мост» – так написал автор в комментарии к фотографиям.

Международный автомобильный мост через Амур, как ожидается, будет запущен в эксплуатацию весной 2020 года. Основная задача российской стороны на данный момент – это строительство автомобильного пункта пропуска. Завершение его строительства должно быть синхронизировано с вводом в эксплуатацию моста.

Фото: WeChat