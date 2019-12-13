Списки амурчан, претендующих на переселение из бараков в районах БАМа, актуализируют

Фото: Правительство Амурской области

Людей, живущих в бараках, которые строились на территории Тынды и Селемджинского района во время возведения БАМа, будут переселять. Актуализировать списки амурчан, проживающих в этих строениях, к 20 февраля следующего года поручил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Глава региона провел совещание по вопросам, связанным с переселением граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

«По предварительным данным, на территории Амурской области в таком жилье проживают 3 353 человека в 1 540 строениях, которые признаны жилыми, в том числе на территории города Тынды 3 218 человек в 1 469 строениях и в поселке Февральск Селемджинского района – 135 человек в 71 строении», – рассказал министр строительства и архитектуры Амурской области Игорь Карзунин.

По его словам, сейчас проводится полная ревизия существующих списков граждан, претендующих на переселение, и всего непригодного жилья. Новые списки готовятся в разрезе социального положения жителей (инвалиды, многодетные семьи и так далее), а также с учетом времени возведения домов.

О ходе инвентаризации жилья, которое необходимо расселять, коротко доложили главы Тынды и Селемджинского района. На территории муниципалитетов уже столкнулись с первыми сложностями – так, например, сейчас бывает проблематично определить год постройки некоторых домов, у ряда граждан нет документов, доказывающих право собственности.

Тем не менее во всех территориях с этими проблемами рассчитывают справиться. Всю необходимую поддержку окажут областной минстрой, минюст, другие ведомства, сообщает пресс-служба амурского правительства.

«Давайте активизируем эту работу, разберемся во всех сложностях, с которыми сталкиваются на местах. Актуализированные списки должны быть готовы к 20 февраля. Для дальнейшей работы нам необходимо четко понимать, сколько граждан нам нужно переселить. Мы будем ставить задачу переселить всех граждан, проживающих в непригодном жилье, возведенном не только в период промышленного освоения, но и в целом по зоне БАМа», – обратился к участникам совещания Василий Орлов.