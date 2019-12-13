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Диетологи рассказали о том, как подготовить желудок к Новому году

Диетологи рассказали о том, как подготовить желудок к Новому году
Фото: PublicDomainPictures с сайта Pixabay

Специалисты рассказали о том, какие продукты должны находиться на праздничном столе, а от каких стоит вовсе отказаться. Также они порекомендовали изменить рецепты некоторых излюбленных россиянами блюд, продумать меню и даже заранее подготовиться к застолью.

Врач персонифицированной медицины Маргарита Королёва советует заранее попробовать те блюда, которые будут подаваться к столу. По её словам, праздничная еда нетипична для обычного рациона человека. Она может быть жирной, непривычной. Лучше, если организм подготовится заранее.

Также специалисты не советуют голодать перед новогодним столом. К празднику рекомендуется быть относительно сытым. Майра Рау, специалист по лечению избыточного веса и ожирения, отмечает, что перед Новым годом и в последующие праздничные дни не стоит пропускать привычные приёмы пищи или вовсе от них отказываться.

Врач-диетолог Сергей Обложко рассказал, что в новогоднюю ночь следует попробовать придерживаться средиземноморской диеты. Основные её компоненты – орехи, рыба, большое количество зелени, овощей и фруктов, оливковое масло, йогурты и морепродукты.

«Я бы предложил человеку отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селёдки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D», – заявил врач.

Салаты лучше всего заправлять соусами домашнего приготовления. Идеально для салата подойдёт нерафинированное масло с добавлением сока лимона, свежих трав и специй, а вот соли следует добавить совсем чуть-чуть.

Маргарита Королёва предлагает отказаться от жирных сортов мяса, потому что свинина и говядина – это довольно тяжёлая еда для организма, особенно в ночное время. Хорошо бы ограничиться лёгкими закусками из нежирной рыбы и птицы, тёплыми салатами, а на десерт поесть фруктов. Они гораздо полезнее сладостей и тортиков, сообщает Life.

Умеренность следует соблюдать не только в еде, но и в выборе напитков. Диетологи подчёркивают, что на столе должна стоять обычная вода, а от алкоголя и соков лучше отказаться.

«Она [вода] обеспечивает хорошую детоксикацию организма, повышает метаболические процессы и способствует своевременной эвакуации из желудочно-кишечного тракта», – рассказала Королёва.

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#здоровье #праздники

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