В Кремлевском дворце споют солистки хора «Детство» из Благовещенска

23 декабря в Государственном Кремлевском дворце с сольным концертом выступит Детский хор России. В концерте примут участие более 450 детей из 81 региона России. Амурскую область представят пять участниц хора «Детство» ЦДШИ города Благовещенска.

17 декабря пять воспитанниц Образцового художественного коллектива Министерства образования и науки РФ академического хора «Детство» с руководителем коллектива, заслуженным работником культуры РФ Татьяной Бедериной отправятся в Москву для участия в репетициях и ежегодном концерте Детского хора России. Сразу после приезда у ребят начнутся интенсивные репетиции. Для выступления необходимо подготовить 18 произведений отечественных и зарубежных композиторов.

Концерт Детского хора — традиционное мероприятие, организованное Всероссийским хоровым обществом с участием президента страны Владимира Путина. Учащиеся Центральной детской школы искусств Благовещенска уже выступали в Кремле в 2017 и 2018 годах, сообщает пресс-служба городской администрации.

Кстати, хор «Детство» – чемпион Всемирных хоровых игр, обладатель самых высоких наград – золотых и серебряных медалей Мировых хоровых олимпиад.