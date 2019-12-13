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13декабря
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сегодня, 15:02 1

В полиции рассказали о наказании водителя «приуса», устроившего ДТП в Благовещенске

В полиции рассказали о наказании водителя «приуса», устроившего ДТП в Благовещенске
Фото: instagram.com/blag_dtp

В пресс-службе УМВД России по Амурской области рассказали об обстоятельствах ДТП, которое произошло в Благовещенске 12 декабря. А также о том, как наказали водителя, устроившего аварию и отказавшегося подчиняться полицейским.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в ведомстве, вечером 12 декабря на Игнатьевском шоссе произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель машины Toyota Prius, житель Благовещенского района 1996 года рождения, при выполнении поворота не уступил дорогу Toyota Crown, которая двигалась во встречном направлении.

«Водитель Toyota Prius управлял автомобилем с признаками алкогольного опьянения. Во время составления административных материалов неоднократно пытался покинуть место ДТП, оказывал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. В отношении него применена физическая сила и специальные средства – наручники. Гражданина доставили в отдел полиции», – сообщили в УМВД.

Мужчина был привлечен к административной ответственности по статье 12.14 (части 3) КоАП РФ (не выполнил требования ПДД уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом), ему вынесен административный штраф. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.8 КоАП РФ (управлял транспортом в состоянии опьянения). Также в отношении нарушителя составлены материалы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), которые будут переданы в суд.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Абрахман

    Абрахман
    8 минут назад

    В цугундер ушлепка

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