Больницы Амурской области получили 20 новых автомобилей скорой помощи

Фото: министерство здравоохранения Амурской области

Медицинские учреждения Амурской области 13 декабря получили новые машины скорой помощи. Это «ГАЗели» и «УАЗы» комплектации классов В и А, а также два реанимобиля класса С. Всего в регион поступило 20 автомобилей.

В Благовещенске состоялась церемония вручения ключей от карет скорой помощи. Губернатор Василий Орлов осмотрел автомобили и пообщался с медиками.

«Сегодня у нас с вами хороший день. 20 автомобилей отправится в лечебные учреждения разных территорий Приамурья, включая самые отдаленные. За три предыдущих года нам удалось поставить 44 машины. В этом году по линии Минпромторга и из областного бюджета были выделены средства на приобретение еще 20 машин. Скорая медицинская помощь занимает особое положение в сфере здравоохранения. Чем быстрее бригада скорой прибудет к пациенту, тем лучше. Я поздравляю вас с этим событием», – сказал глава региона.

По информации регионального минздрава, реанимобили получили Благовещенская станция скорой помощи, которая в 2019 году отметила 80 лет, и Территориальный центр медицины катастроф.

«ГАЗели» и «УАЗы» комплектации классов В и А получили Свободненская, Белогорская, Тындинская, Зейская, Шимановская, Серышевская, Михайловская, Тамбовская, Завитинская, Архаринская, Мазановская, Ивановская, Октябрьская, Магдагачинская, Селемджинская больницы, а также Амурская областная клиническая больница.

«Машины приспособлены для работы в суровых климатических условиях. Кроме высокой проходимости и надежности, автомобили оснащены оборудованием – в зависимости от задач, которые перед ними ставятся», – прокомментировала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.