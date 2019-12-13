2020-й год станет Годом журавля

В 2019 году при поддержке WWF специалисты пометили GPS-передатчиками и кольцами 80 дальневосточных аистов в бассейне Амура. В этом году впервые в мире появление на свет в дикой природе пернатого потомства этой редкой птицы можно было наблюдать в реальном времени в интернете на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» благодаря онлайн камерам WWF России, которые установили на гнездах в Амурской области.

«У нас появилось очень много сторонников, которые следили буквально за каждым шагом аистов и забрасывали нас вопросами, если вдруг что-то, как им казалось, идет в гнезде не так. И мы очень благодарны им за это внимание. И в 2020 году мы эту работу продолжим, причем онлайн-камеры будут установлены не только в Амурской области, но и в Хабаровском крае», – сказал Петр Осипов.

2020 год станет Всемирным годом журавля. Амурский филиал WWF России участвует в акции по сохранению журавлей, объявленной Международным союзом охраны птиц. Во-первых, сохранение водно-болотных угодий и редких птиц Амурского экорегиона в целом является одним из приоритетов Фонда. А во-вторых, бассейн Амура – самый «журавлиный» регион мира: здесь на гнездовании или на пролете встречается шесть видов журавлей из 15 обитающих на планете, это больше, чем где-либо ещё на Земле. Это даурский, японский, серый, черный журавли, стерх и журавль-красавка. Сохранение этих редких птиц, символа грации и красоты, зависит не только от глобальных процессов, но и от каждого человека, живущего с ними по соседству.