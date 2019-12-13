Экс-главе компании, похитившему миллионы на Восточном, дали реальный срок

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Приморский краевой суд заменил условный срок на реальный Виктору Гребневу – экс-директору Тихоокеанской мостостроительной компании (ТМК), которая строила космодром Восточный. В июне Уссурийский районный суд Приморского края назначил Гребневу пять лет лишения свободы условно и штраф.

В пятницу краевой суд рассматривал апелляцию на приговор. Обвинение требовало для Гребнева реальный срок.

«Суд рассмотрел приговор в отношении Гребнева и исключил наказание в виде условного лишения свободы и штрафа. Считать Гребнева осужденным к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», – сказал собеседник агентству РИА Новости.

По версии следствия, с 2012 до осени 2014 года Гребнев заключал заведомо невыгодные для ТМК договоры поручительства, похитив при этом более 288 миллионов рублей. Кроме того, он заключил еще ряд договоров, что привело к причинению ТМК ущерба на общую сумму свыше 130 миллионов рублей. Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия Гребнева, который покупал яхты и строил особняк.

Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Экс-председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, который, по версии следствия, организовал хищения Нестеренко денег, был приговорен к трем годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.