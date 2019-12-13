В благовещенской квартире нашли мертвого 18-летнего парня
В Благовещенске 13 декабря в одной из квартир нашли мертвого молодого человека. Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию в 8:27 от скорой помощи. Стражи порядка незамедлительно выехали на место.
Как сообщили в городской полиции, все материалы уже переданы в следственный комитет.
По информации ИА «Амур.инфо», тело 18-летнего парня нашли в многоэтажке по адресу: улица Пионерская, 210. Предварительно, молодого человека нашли повешенным.
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