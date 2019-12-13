В амурском МЧС рассказали, как вести себя при провале машины под лед

Амурское управление МЧС опубликовало памятку с правилами передвижения по ледовым переправам. После строительства каждую переправу испытывают на прочность и безопасность, проводят техническое освидетельствование.

После того как эксперты признают ледяную дорогу пригодной к эксплуатации, она может использоваться для передвижения людей и проезда транспорта. Обычно толщина льда составляет примерно от 50-70 сантиметров.

При передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила. Выезжать на лед нужно медленно, без толчков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час.

Перед выездом необходимо на всякий случай отстегнуть ремни безопасности. На переправе запрещены остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправка их горючим.

Нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда. Ехать по переправе в условиях плохой видимости (туман или пурга) не рекомендуется.

Специалисты напоминают, что на несанкционированных ледовых переправах велика угроза возникновения нештатных ситуаций.

Если автомобиль оказался в воде, необходимо:

– немедленно через боковые окна покинуть его, пока он держится на плаву, двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну;

– перед тем как покинуть авто, нужно сделать несколько глубоких вдохов и, выбираясь, по возможности избавиться от тяжелой одежды – обуви, пальто, куртки;

– если в машине ребенок, нужно прижать его спиной к себе, закрыть ему нос и рот ладонью и всплывать.

Как сообщало Амур.инфо, в четверг, 12 декабря, во время движения по несанкционированной переправе под лед Зеи в Благовещенске частично провалилась иномарка. По словам ее владельца, происшествие случилось, когда он с братом поехал по льду за дровами.