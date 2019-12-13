В Благовещенске подрались Деды Морозы (видео)

Фото: Скриншот видео

В одном из благовещенских торгово-развлекательных центров подрались два Деда Мороза. Видео с разборками новогодних волшебников в Инстаграме опубликовал городской блогер, пранкер, автор социальных и развлекательных роликов Владимир Литовченко, более известный как Владимир Борода.

На кадрах Деды Морозы встречаются в зоне фудкорта торгового центра. Один из них с криком «Это моя территория!» бросается на другого. Начинается драка. Шуточное видео Владимир Борода решил снять, чтобы создать новогоднее настроение. Никакого социального подтекста в нем нет, отметил благовещенец.

«Как-то я прочитал статью в интернете, где два Деда Мороза на площади что-то не поделили и начали драться. Снегурочки их разнимали. И я захотел вот такую шутку сделать. У нас век такой: сейчас Деды Морозы на Новом году зарабатывают, – рассказал Борода. – Мы просто приколоться хотели, новогоднее настроение людям поднять. Шутка, смеха ради, чтобы позабавить людей. Люди хихикали, кто-то меня узнал, говорил: "Ой, да это Борода". Те, кто не узнали, всерьез восприняли, снимать на телефон стали».