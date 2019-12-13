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13декабря
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сегодня, 13:55 8

В Благовещенске подрались Деды Морозы (видео)

В Благовещенске подрались Деды Морозы (видео)
Фото: Скриншот видео

В одном из благовещенских торгово-развлекательных центров подрались два Деда Мороза. Видео с разборками новогодних волшебников в Инстаграме опубликовал городской блогер, пранкер, автор социальных и развлекательных роликов Владимир Литовченко, более известный как Владимир Борода.

На кадрах Деды Морозы встречаются в зоне фудкорта торгового центра. Один из них с криком «Это моя территория!» бросается на другого. Начинается драка. Шуточное видео Владимир Борода решил снять, чтобы создать новогоднее настроение. Никакого социального подтекста в нем нет, отметил благовещенец.

«Как-то я прочитал статью в интернете, где два Деда Мороза на площади что-то не поделили и начали драться. Снегурочки их разнимали. И я захотел вот такую шутку сделать. У нас век такой: сейчас Деды Морозы на Новом году зарабатывают, – рассказал Борода. – Мы просто приколоться хотели, новогоднее настроение людям поднять. Шутка, смеха ради, чтобы позабавить людей. Люди хихикали, кто-то меня узнал, говорил: "Ой, да это Борода". Те, кто не узнали, всерьез восприняли, снимать на телефон стали».

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#Новый год

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    пора администрации Островов запретить этому не-"бритому" на их территории устраивать разный бардак..

  • Супрастинка

    Супрастинка
    2 часа назад

    Идиотизм какой-то...

  • Leg

    Leg
    1 час назад

    прям сразу новогоднее настроение появилось... :(

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Надо его мочой облить,выложить в интернете..А через неделю сказать что это был пранк с лимонадом.

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    Тупой какой-то этот борода. Где он в драке увидел веселье? "дибилы б.." (с)

  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    1 час назад

    Мне раньше нравился борода этот, и социальные ролики, которые он делал, но в последнее время эти пранки стали туповатыми, особенно этот. Перед новым годом наоборот хочется чего-то доброго, хорошего, а не за дракой наблюдать в торговом центре. Я не ханжа. Но! Там много людей с детьми, для которых дед мороз ассоциируется с праздником, чудом, волшебством и доброй, они любят его и ждут подарков, и тут просто эти дети наблюдают на драку их новогоднего кумира. Думаю от такого наоборот пропадет новогоднее настроение.

  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    58 минут назад

    Найдите человеку нормальную работу.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    52 минуты назад

    Как много появилось разных названий для бездельников: блогер, пранкер, светская львица и т.д. тоже почему то подумал про детей и детское восприятие этого

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