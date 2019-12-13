С начала отопительного сезона в Приамурье на горячую линию минЖКХ поступило 40 обращений

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С начала отопительного периода в Амурской области на горячую линию министерства жилищно-коммунального хозяйства региона поступило 40 обращений граждан. В основном их авторы – жители поселка Бурея Бурейского района.

Проблема с теплоснабжением в поселке Бурея была связана с тем, что предприятие, обслуживающее местную котельную, не могло наладить технологические процессы на ней. «На сегодняшний день на котельной проводится регулировка котельного оборудования и настройка режима работы котельной», – рассказал заместитель министра ЖКХ региона Алексей Тарасов.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, также для проверки качества поставляемого угля на котельную в Бурее министерством ЖКХ взяты анализы проб угля, которые показывают, что уголь для сжигания имеет необходимую калорийность – 2 700 ккал/килограмм и 4 200 ккал/ килограмм. Исследования сделаны на Благовещенской ТЭЦ. На сегодняшний день на котельной поселка Бурея находится 2 000 тонн угля надлежащего качества.

Как рассказал дежурный горячей линии министерства ЖКХ Амурской области, большая часть обращений граждан касается работы управляющих компаний. В этом случае все звонки министерство переадресует на телефон «горячей линии» ГЖИ: 8 (4162) 77-34-00, поскольку государственная жилищная инспекция Амурской области является исполнительным органом государственной власти в Приамурье, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора.

Для оперативного решения возникших вопросов ЖКУ, при аварийных случаях в области ведет отлаженную работу единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС). Телефон горячей линии ЕДДС в Приамурье работает круглосуточно: 112. Обратившись по данному номеру, можно узнать телефон ЕДДС населенного пункта, где проживает гражданин, и получить помощь на месте.

Амурчанам напоминают, что вопросы по ЖКУ можно задать по телефонам ЕДДС непосредственно в муниципалитетах.

Телефоны ЕДДС:

Благовещенск: 8 (4162) 202-112, 99-32-18 диспетчерская управления ЖКХ;

диспетчерская управления ЖКХ; Белогорск: 8 (416 41) 23-539 ;

; Свободный: 8 (416 43) 515-09, 515-08 ;

; Зея: 8 (416 58) 31-555 ;

; Райчихинск: 8 (416 47) 22-8-20 ;

; Тында: 8 (416 56) 42-126 ;

; Шимановск: 8 (416 51) 22-448 ;

; Циолковский: 8 (416 43) 35-101 ;

; Прогресс: 8 (416 47) 45-000 ;

; Архаринский район: 8 (416 48) 21-567 ;

; Белогорский район: 8 (416 41) 24-149 ;

; Благовещенский район: 8 (416 2) 77-45-10 ;

; Бурейский район: 8 (416 34) 21-650 ;

; Завитинский района: 8 (416 36) 21-243 ;

; Зейский район: 8 (416 58) 21-110 ;

; Ивановский район: 8 (416 49) 51-130 ;

; Константиновский район: 8 (416 39) 91-301 ;

; Магдагачинский район: 8 (416 53) 97-469 ;

; Мазановский район: 8 (416 44) 22 482 ;

; Михайловский район: 8 (416 37) 41-053 ;

; Октябрьский район: 8 (416 52) 22-649 ;

; Ромненский район: 8 (416 45) 91-610 ;

; Свободненский район: 8 (416 43) 3-37-37 ;

; Селемджинский район: 8 (416 46) 212-06 ;

; Серышевский район: 8 (416 42) 22-400 ;

; Сковородинский район: 8 (416 54) 22-112 ;

; Тамбовский район: 8 (416 38) 21-422 ;

; Тындинский район: 8 (416 56) 58-270 ;

; Шимановский район: 8 (416 51) 212-73.

Все вопросы, касающиеся капитального ремонта многоквартирных домов в Приамурье, амурчане могут задать специалистам абонентского отдела фонда капремонта по телефонам: 8 (4162) 77-65-10, 8 (4162) 77-65-06 в будние дни с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00. Или по телефону горячей линии: 8 (4162) 77-65-12 (по будням с 14:00 до 18:00).