В России недоедает каждая шестая семья

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За последний год каждая шестая российская семья стала питаться хуже, сообщается в исследовании Росстата за 2018 год. Чаще всего о недоедании говорят семьи пенсионеров, а также неполные и многодетные семьи.

Большинство домохозяйств (71,3 %) считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12 % участников исследования сообщили, что оно улучшилось. Доля семей, которым достаточно той еды, что они хотят есть, сократилась за последние пять лет. В 2013 году таких было 52,3 %, а в 2018-м — 51,7 %.

Около 4,6 % респондентов признались, что им бывает недостаточно еды (для сравнения, в 2013 году таких было больше, 5,8 %). Чаще всего о недоедании сообщали в неполных (7,7 %), многодетных (7,5 %) семьях, а также состоящих только из пенсионеров (7,1 %).

Треть расходов семей в России (34,3 %) уходит на питание, следует из результатов исследования. Больше всего на еду тратят семьи, состоящие из пенсионеров, (40,6 %) и многодетные (38,9 %).

Аналитики Сбербанка указывали, что расходы на еду останутся повышенными, до тех пор пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

В рамках наблюдения о рационе питания населения домохозяйства попросили оценить возможность свести концы с концами при покупке самого необходимого. Согласно результатам исследования, большинство российских семей (72,4 %) сообщили, что испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 11,1 % признались, что сталкиваются с «большими затруднениями». Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно – для каждого домохозяйства по-своему, пишет РБК.