В Благовещенске не стали судить женщину, укравшую продукты и «Вискас»

Благовещенский городской суд рассмотрел дело благовещенки, совершившей хищение продуктов из магазина. Женщину обвиняли в мелком хищении чужого имущества с учетом того, что до этого ее уже наказывали за подобные действия.

В декабре 2016 года Благовещенский суд признал горожанку виновной в совершении административного правонарушения – мелкого хищения чужого имущества стоимостью более одной тысячи, но не более двух тысяч пятисот рублей. За это ее приговорили к штрафу в три тысячи рублей. Однако уже в ноябре 2017 года благовещенка решила похитить продукты.

Находясь в торговом зале магазина, женщина, убедившись, что за ней никто не наблюдает и магазин не оборудован «антикражными» воротами, взяла со стеллажа колбасу полукопченую, сыр, икру мойвы и крем-суп «Вискас» с говядиной. Все это она положила в свою сумку и скрылась.

В общей сложности она похитила продукты на сумму 792 рубля 35 копеек. Однако от представителя потерпевшего поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон: женщина возместила весь причиненный ущерб. Поэтому судья вынес решение уголовное дело прекратить, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.