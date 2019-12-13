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13декабря
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сегодня, 14:26 9

Трутнев пообещал обсудить в правительстве идею снижения пенсионного возраста жителям ДФО

Трутнев пообещал обсудить в правительстве идею снижения пенсионного возраста жителям ДФО
Фото: Михаил Терещенко, ТАСС

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудит с социальным блоком правительства вопрос о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

«Я не могу не посоветоваться с теми, кто непосредственно занимается вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, коллегами, которые занимаются вопросами пенсионного обеспечения <...>. Я могу обещать, что поговорю с ними. <...> Мы посмотрим эту мысль, насколько она реализуема», – сказал Трутнев, отвечая на вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для дальневосточников.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что для жителей региона возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство. Но кабмин предложение не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 миллиарда рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

Позже Харитонов заявил, что проект закона планируется доработать, распространив инициативу и на Арктическую зону РФ. По его словам, возможность получить льготы будет привлекать людей на северные территории.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

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#пенсии #российская власть

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Нам один сказочник 20 лет уже обещает...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    1 час назад

    Пашем и улыбаемся..

  • @

    @
    1 час назад

    Мне он Батрутдинова напоминает - как ни пытается серъезное лицо сделать, не получается

  • volck0v

    volck0v
    19 минут назад

    Я обещаю пообещать наобещать поговорить

  • Serega

    Serega
    18 минут назад

    из пустого в порожнее переливают, обещают, обещают, только лучше не становится... чё трутневу до наших пенсий, сам один из богатейших людей в РФ... и всё ведь непосильным трудом...

  • ay

    ay
    17 минут назад

    "Обещать - не значит жениться." Это даже ШЕФ знает.

  • ay

    ay
    16 минут назад

    "Алиса Мон" вспомнилась:

  • Serega

    Serega
    11 минут назад

    а мне реклама кетчупа пикадор вспомнилась, если две буквы из названия убрать, очень тонко охарактеризует высокопоставленного чиновника...

  • ay

    ay
    8 минут назад

    Serega

    а мне реклама кетчупа пикадор вспомнилась,



    Такие весчи лучше с Украины писать, те точно не выдадут в руки правосудия.

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