Трутнев пообещал обсудить в правительстве идею снижения пенсионного возраста жителям ДФО

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудит с социальным блоком правительства вопрос о снижении пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

«Я не могу не посоветоваться с теми, кто непосредственно занимается вопросами, связанными с пенсионным обеспечением, коллегами, которые занимаются вопросами пенсионного обеспечения <...>. Я могу обещать, что поговорю с ними. <...> Мы посмотрим эту мысль, насколько она реализуема», – сказал Трутнев, отвечая на вопрос о возможности понизить пенсионный возраст для дальневосточников.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов считает, что для жителей региона возраст выхода на пенсию должен быть 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Соответствующее предложение было направлено в правительство. Но кабмин предложение не поддержал. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 миллиарда рублей, однако источники и порядок финансирования такого вида расходных обязательств не определены.

Позже Харитонов заявил, что проект закона планируется доработать, распространив инициативу и на Арктическую зону РФ. По его словам, возможность получить льготы будет привлекать людей на северные территории.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Документом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.