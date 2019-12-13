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13декабря
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сегодня, 13:21 0

На объектах ЗабЖД в Приамурье с начала года предотвратили хищений на миллион рублей

На объектах ЗабЖД в Приамурье с начала года предотвратили хищений на миллион рублей
Фото: Амур.инфо

В январе-ноябре 2019 года на полигоне Забайкальской магистрали в Амурской области предотвратили 59 фактов хищения имущества ОАО «РЖД» на сумму более 1 миллиона рублей. За противоправные действия задержали 89 человек, возбуждено 36 уголовных дел.

Всего с начала года в Приамурье зафиксировано 139 случаев незаконного вмешательства в работу Забайкальской магистрали. Это на 36 % меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

Амурчанам напоминают, что незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта ставит под угрозу безопасность движения поездов, здоровье и жизнь пассажиров и работников ОАО «РЖД». Правонарушители могут быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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#происшествия #транспорт

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