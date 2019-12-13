Амурские авторы могут издать свои произведения по гранту

У амурских писателей появилась возможность издать свои произведения при поддержке муниципального гранта. На рассмотрение совета уже поступили две заявки от благовещенских авторов.

Писателям, кто желает в следующем году выпустить книгу при поддержке муниципального гранта в сфере культуры и искусства, необходимо подать заявку на рассмотрение своей работы в экспертный совет при муниципальной информационной библиотечной системе. До 23 декабря 2019 года необходимо выслать материалы на электронную почту adm@biblioblag.ru с пометкой в теме письма «В экспертный совет».

Ежегодно горожанам предлагают принять участие в конкурсе на получение муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Традиционно одним из направлений муниципального гранта выступают издательские проекты. Грант помогает писателям и поэтам Благовещенска опубликовать свои творения. В этот раз конкурс пройдет с 23 декабря 2019 года по 17 февраля 2020 года.

Книги, которые получат одобрение членов экспертного совета МИБС, рекомендуют к изданию в 2020 году в рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства. Как сообщает администрация Благовещенска, на рассмотрение совета уже поступили две заявки от благовещенских авторов.

В состав экспертного совета МИБС входят амурские писатели, историки, библиотекари, краеведы и журналисты. Они оценивают художественную ценность представляемых литературных работ. Как сообщает администрация Благовещенска, за восемь лет реализации муниципального гранта в сфере культуры и искусства было выпущено 25 издательских проектов на общую сумму более 3 миллионов рублей. Все эти издания пополнили фонды муниципальных библиотек.