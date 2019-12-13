Благовещенскую «Школу народного экскурсовода» могут применить в других регионах России

Опыт Благовещенска по реализации проекта «Школа народного экскурсовода» может быть применен в разных регионах России. Об этом рассказали в Москве на заседании «Смартеки», где свои проекты представили около 50 участников из регионов Дальнего Востока.

«Смартека» – проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), стартовавший в 2019 году. В банк «Смартеки» включат региональные практики, которые уже доказали свою эффективность. Они, по словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, станут своеобразными лайфхаками для регионов и городов.

Благовещенск представил свой опыт в секции «Туризм». Советник губернатора Амурской области по культуре, методист муниципальной информационной библиотечной системы Благовещенска, куратор проектов «Народный музей» и «Школа народного экскурсовода» Елена Пастухова рассказала коллегам, какой широкий позитивный общественный резонанс вызвала идея создать в Благовещенске единое музейное и краеведческое пространство, организовать интересные маршруты не только по памятным и историческим местам, но и в музеи различных ведомств, общественных и коммерческих организаций, которые не всегда могут быть доступны для жителей и гостей Приамурья.

Работа над городскими проектами ведется в течение всего 2019 года. За это время благовещенцы смогли принять участие в нескольких проектах, появившихся благодаря этой интересной идее: библио-экспресс «Город-музей», городской путеводитель по музеям Благовещенска, передвижной лекторий «Диалог со временем». Примечательно, что благовещенский проект стал самым «экономичным», поскольку полностью основан на волонтерской деятельности.

Дальневосточники представили такие проекты, как фестиваль военных оркестров, обучающий цикл для предпринимателей сферы туризма, формирование корпуса волонтеров для помощи иностранным туристам и другие. Участники сессии проанализировали представленные практики на эффективность и актуальность, возможность тиражирования с учетом региональных барьеров, а также в интерактивной форме протестировали практики на решение поставленных задач.

Цель платформы «Смартека», сообщает управление культуры администрации Благовещенска, заключается в поиске и обмене опытом, который может содействовать реализации национальных целей и позволяет улучшить качество жизни. С середины декабря успешные практики могут применить в разных регионах страны.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», «Школа народного экскурсовода» вошла в топ-5 наиболее интересных и эффективных реализаций субъектов Российской Федерации. По мнению московских экспертов, проект, разработанный в Благовещенске, «направлен на поддержку общественного краеведческого движения в регионе, способствует развитию регионального патриотизма, создает дополнительные образовательные и досуговые возможности для жителей региона».