На севере Амурской области – до 39 градусов мороза: прогноз погоды на 14 декабря

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14 декабря ночью в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 24...29, местами – минус 34...39.

Днем будет переменно облачно, без осадков. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На улице ожидается 13...18 градусов ниже нуля, местами по северу – 23...28.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура – 24...26 градусов со знаком минус. Днем будет малооблачно, без осадков. Скорость южного, юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура –13...15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на автодорогах области и города сохраняются снежный накат, гололедица.