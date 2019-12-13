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На севере Амурской области – до 39 градусов мороза: прогноз погоды на 14 декабря

На севере Амурской области – до 39 градусов мороза: прогноз погоды на 14 декабря
Фото: pixabay.com

14 декабря ночью в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ветер с запада, северо-запада разгонится до 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит минус 24...29, местами – минус 34...39.

Днем будет переменно облачно, без осадков. Подует южный, юго-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. На улице ожидается 13...18 градусов ниже нуля, местами по северу – 23...28.

В Благовещенске ночью небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Температура – 24...26 градусов со знаком минус. Днем будет малооблачно, без осадков. Скорость южного, юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура –13...15 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

Местами на автодорогах области и города сохраняются снежный накат, гололедица.

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#погода

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Комментарии
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  • Сашка Т

    Сашка Т
    24 минуты назад

    Про минус 43-45 молчали, а минус 39 решили напугать что ли???

  • Сашка Т

    Сашка Т
    24 минуты назад

    Про минус 43-45 молчали, а минус 39 решили напугать что ли???

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