Как в Приамурье будут сокращать число бездомных собак (видео)

10 миллионов рублей из областного бюджета выделили на отлов и содержание безнадзорных животных в Приамурье на 2020 год. Муниципалитетам советуют создать свои службы, построить межмуниципальные приюты, потому что определить подрядчика на эту работу не всегда удается.

С 1 января 2020 года вступают в силу отдельные положения федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С этого дня полномочия по обращению с безнадзорными животными: отлову, транспортировке и передаче в приюты бродячих собак будут возложены на муниципалитеты. Их обязательства обсудили встрече комитета законодательного собрания по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. В нем приняли участие первый заместитель министра юстиции области Ольга Гончарова и начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

«Принят федеральный закон, наша задача проработать положения на региональном уровне в рамках тех полномочий, которые этот закон нам передал. И в ответ, если мы передаем часть полномочий на муниципальный уровень, муниципалитеты должны проработать свои нормативно-правовые акты. То есть они должны определиться, кто у них будет заниматься этим вопросом. Но это заседание показало, что муниципалитеты в суматохе забыли, что скоро вступает в силу закон», – отметила председатель комитета Ирина Киевская.

На отлов и содержание собак в 2020 году депутаты закса на минувшей сессии выделили 10 миллионов рублей. Эта сумма рассчитана на 529 особей, из которых самые агрессивные останутся на пожизненном содержании. Предполагается, что их будет не больше 10 % от общего числа. Чтобы освоить эти деньги, муниципалитетам предлагают создать свои службы по обращению с бездомными животными. Ведь определить по конкурсу, какая организация будет исполнять контракт, удается определить не всегда. По этой причине в 2019 году из выделенных 15 миллионов рублей, на отлов собак было потрачено всего 1 миллион 700 тысяч рублей.

«Практика 2019 года показала, что не всегда все решают деньги. Изначально ряд муниципалитетов, чтобы оправдать свое бездействие, говорили, что у них нет денег. Потом встал вопрос, что они не могут отыграть конкурс. Новый федеральный закон говорит о том, что, если никто не выходит на торги, нет желающих заняться этим вопросом, значит, муниципалитеты должны создать сами службу», – заметила парламентарий.

По словам председателя комитета, за последние три года ситуация с безнадзорными животными стала представлять серьезную опасность.

«Мы предлагаем активизироваться все муниципалитетам, совместно с главами определить орган, который будет отвечать за отлов и содержание собак, а, если нет возможности работать самим, принять участие в создании служб. И самое главное, решить вопрос по приютам. Отловить – это еще полбеды, а что будет дальше с животным?» – подчеркнула Ирина Киевская.

Определить уполномоченный орган, собрать предложения по организации межмуниципального приюта и предоставить их в управление ветеринарии муниципалитеты должны до 1 января 2020 года. Между тем в ведомстве дали согласие обследовать, стерилизовать и вакцинировать выловленных животных.

Конкретный порядок отлова и содержания собак, разрабатывают в областном управлении ветеринарии. Как только документ пройдет согласование через все инстанции, в ведомстве обещали дать комментарий по этому поводу.