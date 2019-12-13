В Свободненском районе организация «навела порчу» на земли сельхозназначения

В управление Россельхознадзора по Амурской области обратилась хозяйка земельного участка в Свободненском районе. Женщина рассказала о вредоносной деятельности на ее участке – кто-то снял плодородный слой земли.

По словам собственницы участка, используемом для сельскохозяйственного производства, некая организация не только сняла и переместила плодородный слой почвы, но и производит работы и размещает технику. Для уточнения обстоятельств инспектор Россельхознадзора по Амурской области осмотрел угодья.

Факты, изложенные в обращении, подтвердились: на площади 1 948 квадратных метров видны участки без растительности, при этом плодородный слой находится в отдельных кучах, впадинах и рытвинах. «Имеет место нарушение земель, связанное с техногенным воздействием в результате производственной или внутрихозяйственной деятельности», – сделал вывод специалист Россельхознадзора.

Осмотр также показал, что на поврежденном участке земли действительно размещаются техника организации, наименование которой указано в обращении собственника участка. Об этом свидетельствуют и результаты запросов в правоохранительные органы.

Усмотрев в действиях организации-захватчика признаки правонарушения «Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы», управление Россельхознадзора по Амурской области начало внеплановую проверку предприятия.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения штрафа в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Кроме того, в дальнейшем нарушитель, в соответствии с выданным ему предписанием, должен восстановить незаконно снятый и перемещенный плодородный слой почвы. Если этого не произойдет, размер штрафа увеличится – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При этом обязанность по восстановлению плодородного слоя почв с нарушителя не снимается.