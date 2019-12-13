Хоккей с мячом, спектакль «Дура», тренинг с психологом: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре Приамурья запланировано много спортивных и культурных мероприятий. Некоторые посвящены приближающемуся Новому году.

Суббота, 14 декабря

В 11:00 в АОДНТ состоится открытый турнир города Благовещенска по стрельбе из спортивного лука «Белая сова- 2019». (12+)

В 11:00 на стадионе «Амур» начнется суперкубок Амурской области по хоккею с мячом. Встречаются команды Благовещенска (победитель спартакиады городов) и Тамбовского района (победитель сельской спартакиады).

В 14:00 в библиотеке «Диалог» (Политехническая, 46) пройдет увлекательное путешествие в историю новогоднего праздника, «Новый год идет по свету». Участники мероприятия узнают историю праздника и познакомятся с основными его традициями в России. (6+)

В большом зале Театра кукол в 14:00 зрителей ждут на «Открытый театр: картонное сердце», а в 18:30 – на «Открытый театр: Маленький принц».

В ЦДШИ в 16:00 пройдет юбилейный концерт «Кто такие "Фантазеры"», посвященный 5-летию Образцового детского театра «Фантазеры». (6+)

В АОДНТ в 18:00 приглашают жителей и гостей Благовещенска на концерт «Гуляй, Россия!» folk-шоу группы «Барин».(16+)

В театре драмы в 18:00 состоится премьера детективной комедии с одним антрактом «Дура». (16+)

Воскресенье, 15 декабря

В 14:00 в Городском парке культуры и отдыха торжественно откроется ледовая площадка. Пришедших ждут конкурсы и викторины с призами. Помимо развлекательной программы, гости праздника смогут покататься на санях, запряженных лошадьми, а также с 14:00 до 15:00 бесплатно покататься на коньках. (0+)

В 15:00 в малом зал ОКЦ начнется концерт Образцовой вокальной студии «Гармония» – «Музыкальный десерт». (6+)

В 17:00 в библиотеке имени Бориса Машука (Институтская, 10/1) для юношей и девушек пройдет тренинг по профориентации «Выбор профессии» с участием психолога. Участникам обещают помочь определиться с профессиональными интересами. (16+)

В 18:00 в Амурском театре драмы начнется мистический дивертисмент в двух действиях по мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». (12+)

В 18:45 в спорткомплексе «Юность» пройдет чемпионат Благовещенска по кикбоксингу. (12+)

В 19:00 в большом зале ОКЦ начнется концерт Артура Руденко. (6+)

Суббота и воскресенье, 14 и 15 декабря

В Благовещенске в эти дни пройдет шестой новогодний турнир по вольной борьбе. Масштабное спортивное мероприятие соберет порядка 300 спортсменов. Начало в 11:00 на базе спорткомплекса «АмГУ» (Студенческая,43). За победу будут бороться юноши трех возрастных групп: 2000-2002, 2003-2005, 2006-2009 годов рождения из из разных регионов России: Амурской области, Забайкальского края, Приморского и Хабаровского краев, Саха-Якутии и Еврейской автономной области.

В спортзале амурской областной спортшколы (Ленина, 46) пройдет чемпионат и первенство Амурской области по спортивной гимнастике среди мужчин 2002 года рождения и старше и женщин 2003 года рождения и старше. Также участие принимают юноши 2003-2099 годов рождения и девушки 2004-2010 годов рождения. Торжественное открытие запланировано на 12:00 14 декабря.