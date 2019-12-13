В Благовещенске не смогли с первого раза найти подрядчика на строительство центра «Трибуна Холл»

В Благовещенске объявлен второй аукцион на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию городского центра «Трибуна Холл». В первом конкурсе поучаствовала одна компания, но ее заявку признали не соответствующей требованиям.

Первый аукцион был объявлен в середине ноября. 5 декабря комиссия рассмотрела единственную заявку. Строить городской центр пожелала «Дальневосточная строительная компания» из Хабаровска. Заявку организации признали не соответствующей требованиям. Аукцион был признан несостоявшимся.

9 декабря был объявлен второй аукцион. Начальная цена контракта осталась прежней – 2,15 миллиарда рублей. Заявки от участников принимают до 25 декабря 2019 года. А сам аукцион пройдет 27 декабря.

Как сообщало Амур.инфо, строительство городского центра «Трибуна Холл» начнется в июле 2020 года. Окончание строительства ожидается в июне 2023 года.

В рамках реализации проекта будут построены два объекта – «Трибуна Холл» и «Детский центр». Площадь детского центра превысит 300 квадратных метров. Речь идет о строительстве здания и открытых игровых площадок. Площадь «Трибуны Холл» составит 5 692 квадратных метра. Строить объект будут в две очереди. В рамках реализации этого проекта предусмотрено строительство сетей наружного освещения и благоустройство территории площади Ленина.

«Этим проектом у нас фактически появляется новая площадь для проведения городских праздников. И как раз крыша "Трибуны Холла" будет местом для просмотра этих праздников, потому что напротив будет расположена сцена. А в подтрибунном пространстве разместятся объекты сервиса, культурно-просветительский центр, музей российско-китайской дружбы, какие-то выставочные пространства», – рассказывал об объекте зампред регионального правительства Павел Матюхин в программе «Простые вопросы».