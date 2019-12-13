В 2020 году МРОТ вырастет на 850 рублей

Госдума приняла в третьем, итоговом чтении закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году. В следующем году он составит 12 тысяч 130 рублей.

Такие параметры уже заложены в федеральный бюджет 2020 года. По сравнению с текущим уровнем минимальная зарплата вырастет на 850 рублей, или 7,5 %.

В РФ сегодня действуют нормы, обязывающие устанавливать МРОТ на уровне прожиточного минимума региона. Так, размер МРОТ в 2020 году будет равен 100 % величине прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. Кроме того, авторы инициативы уточнили, что уровень МРОТ может превышать прожиточный минимум, установленный регионом, пишет REGNUM.