Гостья фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» выиграла турпутевку в Амурскую область

Первые три из десяти путевок в дальневосточные регионы были разыграны на первом дне фестиваля «Дни Дальнего Востока» в Москве. Алеся Портнова отправится на Сахалин, Анастасия Иванова исследует Амурскую область, а Артём Гостенин откроет для себя Республику Бурятия. Остальные путевки будут разыграны в следующие дни фестиваля — 13 и 14 декабря.

Путевки посетителям фестиваля достались не просто так — этому предшествовала настоящая борьба, в которой участвовали тысячи человек, пишет sakhalin.info. Все они участвовали в «Большом дальневосточном квесте» — интерактивной викторине, которая приурочена к фестивалю. По условиям конкурса, сначала необходимо правильно ответить на несколько вопросов на онлайн-сервисе quest.ddv.moscow, а затем выполнить задания на площадке фестиваля в «Экспоцентре» с 12 по 14 декабря. Принять участие в квесте могут все желающие старше 14 лет.

За каждый правильный ответ или выполненное задание участникам начисляются призовые баллы. Победители набрали свыше 800 баллов и стали лучшими за первый день фестиваля — именно это принесло им победу и подарочную путевку.

Сертификатом на путевку можно будет воспользоваться в течение следующего года, причем можно взять с собой спутника. Победителей ожидает увлекательная программа туров — в них включены все основные достопримечательности дальневосточных регионов, а также перелет и проживание.

Первыми тремя победителями «Большой дальневосточный квест» не ограничится. 13 декабря будут разыграны путевки в Приморский край, Якутию и Магаданскую область. А 14 декабря, в субботу, победителям квеста вручат сертификаты на поездки на Камчатку, Чукотку, в Хабаровский край и в Забайкалье.

После завершения фестиваля «Дни Дальнего Востока» квест не закончится. С 15 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года каждый может стать участником квеста и пройти онлайн игру-викторину из 20 вопросов. Еженедельно организаторы будут выбирать трех победителей, набравших максимальное количество баллов, которые получат гарантированные призы. Кстати, ссылки на квест расположены в «Дальневосточном экспрессе» — брендированном поезде московского метро, который курсирует по кольцевой ветке. Пассажиры метро активно участвуют в викторине, пользуясь мобильным интернетом в столичной подземке.