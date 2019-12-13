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13декабря
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В пятницу, 13-го, амурчане сыграют втрое меньше свадеб, чем обычно

В пятницу, 13-го, амурчане сыграют втрое меньше свадеб, чем обычно
Фото: pixabay.com

В пятницу, 13 декабря, в Амурской области оказалось мало желающих зарегистрировать брак. Как отметили в региональном управлении ЗАГС, в этот день свадьбу сыграют как минимум втрое меньше пар, чем в пятницу, приходящуюся на любое другое число.

Скрепить свой союз узами брака пожелали всего семь пар: четыре – в Благовещенске, две – в Зее и одна – в Архаринском районе.

«Обычно в осенний и летний период в этот день специалисты ЗАГСов регистрируют не менее 20 пар за день. Но хочется верить, что это не связано с суевериями, а просто не сезон», – отметили в управлении.

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#праздники

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