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13декабря
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сегодня, 11:43 3

В Зее столб с трещиной зафиксировали черной изолентой и лейкопластырями

В Зее столб с трещиной зафиксировали черной изолентой и лейкопластырями
Фото: instagram.com/zvestnik

Обновлено: 11:59

В социальных сетях появились необычные фотографии, сделанные в Зее. Внимание людей привлек столб с трещиной, расположенный напротив местной службы занятости. Неизвестные обклеили этот столб черной изолентой и лейкопластырями, как если бы хотели зафиксировать.

Пользователи инстаграм-паблика zvestnik, который разметил фотографии, посмеялись над этим. «Лейкопластырь не поможет, нужно было зашить трещину, а затем забинтовать», «Теперь как новенький», «Подорожник еще нужно», «Столбик, не болей», «Зеленкой помажьте еще», – пишут люди.

Также пользователи выразили опасение относительно сложившейся ситуации: «Это смешно, пока не упал и никого не убил».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию города Зеи.

Между тем фотографии со странным столбом начали размещать и другие инстаграм-паблики, в том числе skaner28. На пост «Сканера» отреагировали «Амурские электрические сети». «О повреждении этой опоры увидели в соцсетях. На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование. Сегодня отключат ВЛ 6 кВ и проведут работы», – гласит комментарий, оставленный «Амурскими электрическими сетями».

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#Зея

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Комментарии
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  • Maks_88

    Maks_88
    1 час назад

    Синей надо

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    Вот идиоты! Вообще-то всем известно, что нужно использовать синюю изоленту!!!

  • Deneo

    Deneo
    1 час назад

    О! Есть ещё знающие люди. Столбик, не болей!

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