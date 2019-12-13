В Зее столб с трещиной зафиксировали черной изолентой и лейкопластырями

Фото: instagram.com/zvestnik

Обновлено: 11:59



В социальных сетях появились необычные фотографии, сделанные в Зее. Внимание людей привлек столб с трещиной, расположенный напротив местной службы занятости. Неизвестные обклеили этот столб черной изолентой и лейкопластырями, как если бы хотели зафиксировать.

Пользователи инстаграм-паблика zvestnik, который разметил фотографии, посмеялись над этим. «Лейкопластырь не поможет, нужно было зашить трещину, а затем забинтовать», «Теперь как новенький», «Подорожник еще нужно», «Столбик, не болей», «Зеленкой помажьте еще», – пишут люди.

Также пользователи выразили опасение относительно сложившейся ситуации: «Это смешно, пока не упал и никого не убил».

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в администрацию города Зеи.

Между тем фотографии со странным столбом начали размещать и другие инстаграм-паблики, в том числе skaner28. На пост «Сканера» отреагировали «Амурские электрические сети». «О повреждении этой опоры увидели в соцсетях. На сегодня запланирована замена поврежденной железобетонной опоры. Предполагаем, что опора была повреждена автомобилем, который с места ДТП скрылся. Вчера было проведено обследование. Сегодня отключат ВЛ 6 кВ и проведут работы», – гласит комментарий, оставленный «Амурскими электрическими сетями».