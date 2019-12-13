В Циолковском исполнят новогодние желания детей с ограниченными возможностями

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Глава Циолковского Сергей Левицкий решил поддержать инициативу амурского губернатора и установить в здании администрации «Елку желаний». Сейчас власти космического города уже начали принимать письма с новогодними пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Уважаемые родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ! В преддверии Нового года предлагаем вам обратиться к Деду Морозу с просьбой об исполнении желания вашего ребенка. В здании администрации ЗАТО Циолковский установлена елка, на которой будут развешаны письма с желаниями ваших детей. Для участия в "Елке желаний" напишите вместе с вашим ребенком письмо Деду Морозу, в котором сообщите фамилию, имя ребенка, адрес его проживания, контактный телефон», – обратился к жителям города Сергей Левицкий в своем инстаграм-аккаунте.

Таким образом администрация Циолковского решила поддержать инициативу губернатора региона Василия Орлова.

Письма с детскими пожеланиями в администрации ЗАТО Циолковский будут принимать с 13 по ‪25 декабря, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

«Желание ребенка обязательно сбудется», – добавляет глава Циолковского.