Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
13декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:41 0

В Циолковском исполнят новогодние желания детей с ограниченными возможностями

В Циолковском исполнят новогодние желания детей с ограниченными возможностями
Фото: https://pixabay.com

Глава Циолковского Сергей Левицкий решил поддержать инициативу амурского губернатора и установить в здании администрации «Елку желаний». Сейчас власти космического города уже начали принимать письма с новогодними пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Уважаемые родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ! В преддверии Нового года предлагаем вам обратиться к Деду Морозу с просьбой об исполнении желания вашего ребенка. В здании администрации ЗАТО Циолковский установлена елка, на которой будут развешаны письма с желаниями ваших детей. Для участия в "Елке желаний" напишите вместе с вашим ребенком письмо Деду Морозу, в котором сообщите фамилию, имя ребенка, адрес его проживания, контактный телефон», – обратился к жителям города Сергей Левицкий в своем инстаграм-аккаунте.

Таким образом администрация Циолковского решила поддержать инициативу губернатора региона Василия Орлова.

Письма с детскими пожеланиями в администрации ЗАТО Циолковский будут принимать с 13 по ‪25 декабря, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

«Желание ребенка обязательно сбудется», – добавляет глава Циолковского.

Просмотров всего: 161

#праздники #Циолковский

распечатать


Общество

Хоккей с мячом, спектакль «Дура», тренинг с психологом: выходные в Благовещенске
Общество

В пятницу, 13-го, амурчане сыграют втрое меньше свадеб, чем обычно
Общество 5

Благовещенка нашла истощенных щенков на метеостанции около Восточного

В России и мире

Жириновский предложил Путину сократить новогодние выходные до двух дней
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь