В Циолковском исполнят новогодние желания детей с ограниченными возможностями
Глава Циолковского Сергей Левицкий решил поддержать инициативу амурского губернатора и установить в здании администрации «Елку желаний». Сейчас власти космического города уже начали принимать письма с новогодними пожеланиями детей с ограниченными возможностями здоровья.
«Уважаемые родители детей-инвалидов и детей с ОВЗ! В преддверии Нового года предлагаем вам обратиться к Деду Морозу с просьбой об исполнении желания вашего ребенка. В здании администрации ЗАТО Циолковский установлена елка, на которой будут развешаны письма с желаниями ваших детей. Для участия в "Елке желаний" напишите вместе с вашим ребенком письмо Деду Морозу, в котором сообщите фамилию, имя ребенка, адрес его проживания, контактный телефон», – обратился к жителям города Сергей Левицкий в своем инстаграм-аккаунте.
Таким образом администрация Циолковского решила поддержать инициативу губернатора региона Василия Орлова.
Письма с детскими пожеланиями в администрации ЗАТО Циолковский будут принимать с 13 по 25 декабря, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
«Желание ребенка обязательно сбудется», – добавляет глава Циолковского.
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