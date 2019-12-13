Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Госдума отклонила в первом чтении законопроект об отмене транспортного налога, внесенный депутатами «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым. Транспортный налог в существующем виде давно себя изжил. Он не позволяет реализовать принцип «платит тот, кто едет» и уравнивает тех, у кого машина простаивает, и тех, «кто ее эксплуатирует», пояснял ранее Миронов.

Кроме того, по его оценке, транспортный налог малоэффективен, так как его собираемость в среднем составляет 50 %, а значит, и затраты на администрирование такого налога весьма высоки.

Однако с такой оценкой не согласна Счетная палата РФ, обращая внимание, что на начало 2019 года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88 %. Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам, со своей стороны, отметил отсутствие в материалах к законопроекту указаний на источники компенсации выпадающих доходов. При отсутствии такой компенсации полная отмена транспортного налога существенно ухудшит финансовое положение регионов и негативно повлияет на их финансовую самостоятельность, считает комитет.

Как сообщает РИА Новости, правительство РФ также не поддержало законопроект, сославшись на то, что его реализация ведет к выпадающим доходам региональных бюджетов. В случае отмены транспортного налога в целях возмещения региональных бюджетных потерь потребуется существенное увеличение ставок акцизов на нефтепродукты, что в свою очередь приведет к значительному росту цен практически на все товары, полагает кабмин.