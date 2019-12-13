Амурчанин сломал печку, чтобы избить родственницу

Жителя Тамбовского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью родственнице. 37-летний мужчина сломал печку, чтобы взять металлический предмет и избить им женщину.

Преступление произошло в июне 2019 года в селе Привольном. По информации следствия, осужденный и его родственники распивали спиртное, между ними возник конфликт.

«Разозлившись, мужчина разломал сложенную им ранее отопительную печь, взял фрагмент металлической полосы из конструкции печи и несколько раз ударил им по плечу и голове одну из своих родственниц. Согласно заключению экспертов, указанными действиями пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Ранее амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью человека. Новое преступление он совершил в период испытательного срока. Суд назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор в законную силу не вступил.