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13декабря
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сегодня, 11:20 0

Амурчанин сломал печку, чтобы избить родственницу

Амурчанин сломал печку, чтобы избить родственницу
Фото: pixabay.com

Жителя Тамбовского района осудили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью родственнице. 37-летний мужчина сломал печку, чтобы взять металлический предмет и избить им женщину.

Преступление произошло в июне 2019 года в селе Привольном. По информации следствия, осужденный и его родственники распивали спиртное, между ними возник конфликт.

«Разозлившись, мужчина разломал сложенную им ранее отопительную печь, взял фрагмент металлической полосы из конструкции печи и несколько раз ударил им по плечу и голове одну из своих родственниц. Согласно заключению экспертов, указанными действиями пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Ранее амурчанин уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью человека. Новое преступление он совершил в период испытательного срока. Суд назначил виновному 4 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала прокуратура Тамбовского района. Приговор в законную силу не вступил.

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#криминал #суды

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