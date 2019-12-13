Трутнев: на Дальнем Востоке должно быть лучше, чем в Центральной России

В Москве в рамках Дней Дальнего Востока состоялась пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. На встрече был задан вопрос от ИА «Амур.инфо» – о мерах для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока.

Мер, предпринимаемых для уменьшения оттока населения, недостаточно, заявил полпред Юрий Трутнев. Чтобы «оживить» Дальний Восток, здесь нужно создать условия не хуже, чем на Западе страны. Этому поспособствует и ипотека под 2 %.

«Если отток продолжается – а он продолжается, к сожалению, – значит, мер недостаточно. Но дело все в чем: для того чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, приезжали на Дальний Восток, условия жизни должны быть не хуже, а еще лучше, чем в Центральной России по всем показателям – таким как медицина, образование, дороги, жилье и так далее. Эта задача, которая стоит впереди, будет реализовываться в рамках новой программы развития Дальнего Востока, буквально несколько дней назад одобренной председателем правительства. Сейчас мы готовимся докладывать ее президенту, потому что эта программа будет принята указом президента РФ. В то же время я надеюсь, что определенный вклад в интерес к Дальнему Востоку внесет двухпроцентная ипотека. Мы об этом не говорили, давайте скажем простую вещь – человек, который сейчас живет в Центральной части России, но возможности приобрести жилье не имеет, он может сейчас получить гектар и получить кредит под строительство дома на этом гектаре», – сказал Юрий Трутнев.

На другой вопрос, касающийся Амурской области, ответил бывший губернатор Приамурья Александр Козлов. Он рассказал, когда туристы смогут ездить по мосту через Амур из Благовещенска в Хэйхэ и обратно.

«Мы буквально неделю назад были на этом мосту и вместе со строителями проинспектировали. Уже можно сказать, что он достроен – остались небольшие штрихи. Самое главное – оформление документов. Это тоже очень важный процесс. Саму дорогу, – напомню, это 13 километров подъездных путей, виадуки, – мы постараемся оформить в декабре. А вместе с китайской стороной договорились, что к июню с двух сторон мы закончим с документами. Потому что это международное соглашение и мы оформляем его в рамках законодательства двух стран. А это непросто. Я напомню, что этот проект в стране единичный – практики нет такой. Каждый раз мы проходим новые шаги. Когда мы начинали строить мост, планировали только под грузовой поток, потому что река Амур не позволяла круглогодично поставлять друг другу товары, а мост позволит это делать. И следующий шаг – мы подготовили ноту вместе с нашими коллегами из Министерства иностранных дел, отправили ее в Китай и ждем согласования для того, чтобы была возможность передвижения легкового автотранспорта по мосту», – сказал министр.

Вопрос о стоимости проезда пока открыт. «Сколько это будет стоить, я сейчас не могу ответить, потому что этот мост 100-процентно концессионный, за кредитные деньги. Отдача в течение 15 лет за счет провозной платы. То есть изначально перемещение легкового транспорта не учитывалась. Поэтому, как только мы согласуем, сразу предусмотрим такую возможность», – уточнил Александр Козлов.

Он также добавил, что параллельно с китайской и российской сторон строятся пункты пропуска. Необходимо создать условия для пограничных и таможенных служб, «а это большая работа, которая ведется коллегами из Минтранса».

Также у Александра Козлова спросили о внутренних авиаперевозках. «Минтранс сейчас собирает всю базу, работают с авиакомпаниями, регионами и делают пилот по Дальнему Востоку, чтобы это были защищенные маршруты, и мы с вами понимали, что рейс, допустим, Благовещенск – Хабаровск или Чита – Улан-Удэ существует и будет и завтра, и в 2021 году, и 2022 году, а не будет зависеть от того, как эту заявку примут, потому что там много нюансов. В том числе идет такой вопрос, как софинансирование региона. К сожалению, не все регионы могут позволить себе софинансировать перелеты на такие длинные расстояние. И тем самым мы отличаемся от Центральной России, где условно эта возможность есть, и там пути доступности гораздо больше, чем у нас на Дальнем Востоке. Эта работа сейчас ведется Минтрансом, и мы вместе с ними в ней участвуем. Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение в Чите – это касается Якутии, Приморья, других наших регионов, – рассмотреть; и Минтранс сейчас прорабатывает субсидирование авиаперелетов внутри регионов. По Якутии только четыре часа лететь надо. Там тоже нужны эти меры поддержки, эта работа тоже начата в этом году», – ответил Александр Козлов.

Стенограмму пресс-конференции Юрия Трутнева и Александра Козлова опубликовало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.