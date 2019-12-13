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Трутнев: на Дальнем Востоке должно быть лучше, чем в Центральной России

Трутнев: на Дальнем Востоке должно быть лучше, чем в Центральной России
Фото: minvr.ru

В Москве в рамках Дней Дальнего Востока состоялась пресс-конференция полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. На встрече был задан вопрос от ИА «Амур.инфо» – о мерах для уменьшения оттока населения с Дальнего Востока.

Мер, предпринимаемых для уменьшения оттока населения, недостаточно, заявил полпред Юрий Трутнев. Чтобы «оживить» Дальний Восток, здесь нужно создать условия не хуже, чем на Западе страны. Этому поспособствует и ипотека под 2 %.

«Если отток продолжается – а он продолжается, к сожалению, – значит, мер недостаточно. Но дело все в чем: для того чтобы люди оставались на Дальнем Востоке, приезжали на Дальний Восток, условия жизни должны быть не хуже, а еще лучше, чем в Центральной России по всем показателям – таким как медицина, образование, дороги, жилье и так далее. Эта задача, которая стоит впереди, будет реализовываться в рамках новой программы развития Дальнего Востока, буквально несколько дней назад одобренной председателем правительства. Сейчас мы готовимся докладывать ее президенту, потому что эта программа будет принята указом президента РФ. В то же время я надеюсь, что определенный вклад в интерес к Дальнему Востоку внесет двухпроцентная ипотека. Мы об этом не говорили, давайте скажем простую вещь – человек, который сейчас живет в Центральной части России, но возможности приобрести жилье не имеет, он может сейчас получить гектар и получить кредит под строительство дома на этом гектаре», – сказал Юрий Трутнев.

На другой вопрос, касающийся Амурской области, ответил бывший губернатор Приамурья Александр Козлов. Он рассказал, когда туристы смогут ездить по мосту через Амур из Благовещенска в Хэйхэ и обратно.

«Мы буквально неделю назад были на этом мосту и вместе со строителями проинспектировали. Уже можно сказать, что он достроен – остались небольшие штрихи. Самое главное – оформление документов. Это тоже очень важный процесс. Саму дорогу, – напомню, это 13 километров подъездных путей, виадуки, – мы постараемся оформить в декабре. А вместе с китайской стороной договорились, что к июню с двух сторон мы закончим с документами. Потому что это международное соглашение и мы оформляем его в рамках законодательства двух стран. А это непросто. Я напомню, что этот проект в стране единичный – практики нет такой. Каждый раз мы проходим новые шаги. Когда мы начинали строить мост, планировали только под грузовой поток, потому что река Амур не позволяла круглогодично поставлять друг другу товары, а мост позволит это делать. И следующий шаг – мы подготовили ноту вместе с нашими коллегами из Министерства иностранных дел, отправили ее в Китай и ждем согласования для того, чтобы была возможность передвижения легкового автотранспорта по мосту», – сказал министр.

Вопрос о стоимости проезда пока открыт. «Сколько это будет стоить, я сейчас не могу ответить, потому что этот мост 100-процентно концессионный, за кредитные деньги. Отдача в течение 15 лет за счет провозной платы. То есть изначально перемещение легкового транспорта не учитывалась. Поэтому, как только мы согласуем, сразу предусмотрим такую возможность», – уточнил Александр Козлов.

Он также добавил, что параллельно с китайской и российской сторон строятся пункты пропуска. Необходимо создать условия для пограничных и таможенных служб, «а это большая работа, которая ведется коллегами из Минтранса».

Также у Александра Козлова спросили о внутренних авиаперевозках. «Минтранс сейчас собирает всю базу, работают с авиакомпаниями, регионами и делают пилот по Дальнему Востоку, чтобы это были защищенные маршруты, и мы с вами понимали, что рейс, допустим, Благовещенск – Хабаровск или Чита – Улан-Удэ существует и будет и завтра, и в 2021 году, и 2022 году, а не будет зависеть от того, как эту заявку примут, потому что там много нюансов. В том числе идет такой вопрос, как софинансирование региона. К сожалению, не все регионы могут позволить себе софинансировать перелеты на такие длинные расстояние. И тем самым мы отличаемся от Центральной России, где условно эта возможность есть, и там пути доступности гораздо больше, чем у нас на Дальнем Востоке. Эта работа сейчас ведется Минтрансом, и мы вместе с ними в ней участвуем. Дмитрий Анатольевич Медведев дал поручение в Чите – это касается Якутии, Приморья, других наших регионов, – рассмотреть; и Минтранс сейчас прорабатывает субсидирование авиаперелетов внутри регионов. По Якутии только четыре часа лететь надо. Там тоже нужны эти меры поддержки, эта работа тоже начата в этом году», – ответил Александр Козлов.

Стенограмму пресс-конференции Юрия Трутнева и Александра Козлова опубликовало Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    1 час назад

    Трутнев сколько лет "развивает" ДВ? И тут его осенило?

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Министерство должно было на Дальний Восток переехать минимум год назад, та сказаться СВОИМ ПРИМЕРОМ... Переехало?!

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    одни разговоры, надо сделать,будет лучше, развитие, развитие, прорыв уже 20 лет)) расскажите лучше как в 2 года читать научились))

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    давайте скажем простую вещь – человек, который сейчас живет в Центральной части России, но возможности приобрести жилье не имеет, он может сейчас получить гектар и получить кредит под строительство дома на этом гектаре», – сказал Юрий Трутнев.

    Для этого нужны рабочие места, которых нет, на которые везут раб. силу из ближнего зарубежья. Их численность уже десятки тысяч, а мин. эконом умудряется записать их в демографическую статистику.

    Для развития инфраструктуры нужны специалисты, которые поедут на ДВ только в ссылку.

    Амурская область традиционно депрессивный регион. Уж 100500й раз нужно сказать что нужно лить сюда деньги как в Чечню и при этом тратить их не по мАсковским друзьям-подрядчикам (как это с космодромом происходит), а прямо по назначению. Более того это мероприятие на пару десятилетий.

    А гектары и ипотеки без права перекредитования - не то что такое себе, а просто бздынь в пустоту.

    Открываем постановление про 2% ипотеку. И читаем.

    2.Министерству финансов Российской Федерации направить акционерному обществу "ДОМ.РФ"в установленном порядке средства федерального бюджета в размере 14659201,4тыс.рублей, предусмотренные в Федеральномзаконе "О федеральном бюджете на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в качестве взноса в уставный капитал акционерного общества "ДОМ.РФ"на цели реализации программы"Дальневосточная ипотека" (далее -программа).

    ДОМ.РФ на 100% государственное АО, но есть пункт

    4.Разрешить акционерному обществу "ДОМ.РФ":использовать денежные средства, полученные в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления, на цели реализации программы; размещать временно свободные денежные средства, полученные на цели реализации программы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать полученный от их размещения доход на финансирование реализации программы и компенсацию своих операционных расходов, связанных с реализацией программы, перечень которых определяется наблюдательным советом акционерного общества "ДОМ.РФ".

    Так для кого закон? Для дальневосточников? Сомневаюсь.

  • invv

    invv
    1 час назад

    Где-то это уже было.

    "Мой проект гарантирует городу неслыханный расцвет производительных сил... Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки Благовещенск. Сюда переезжает правительство. Васюки Благовещенск переименовывается в Нью-Москву...Ленинградцы скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира". (Ильф и Петров)

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Очередное бла-бла-бла...

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    1 час назад

    Снизить пенсионный возраст для дальневосточников до 55 у женщин и 60 для мужчин. Во Франции пенсионный возраст 62 года и они на улицах , а мы тихо как мыши по квартирам сидим.

  • Николай28регион

    Николай28регион
    59 минут назад

    Должно быть. Так сделайте чтобы бензин, электричество, газ, коммунальные услуги, были дешевле !!!!

  • Sanches

    Sanches
    56 минут назад

    Может наши внуки доживут до такого счастья и тут будет город сад

  • Очевидец59

    Очевидец59
    55 минут назад

    ничего здесь не построят-всё разворуют-и внуки сбегут куда лучше

  • kidman

    kidman
    36 минут назад

    ...здеть - не кули ворочать. Надо сделать, надо подумать, коллеги из минтранса... Балаболы

  • Абрахман

    Абрахман
    26 минут назад

    Лучше не будет, это доказано годами правления пу и к, будет хуже, экспансия китая, окончательное разворовывание природных богатств дв и....апокалипсис

  • ЛайКа

    ЛайКа
    17 минут назад

    Подскажите, может кто знает, а Юрий Трутнев на каком месте в свисдобольмедиарейтинге?

  • ТРЯМ

    ТРЯМ
    5 минут назад

    Смешно, ей богу....

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