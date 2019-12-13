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В Благовещенске полицейский автомобиль наехал на пешехода (видео)

В Благовещенске полицейский автомобиль наехал на пешехода (видео)
Фото: кадр видео

Утром 13 декабря в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. На него совершил наезд служебный автомобиль полиции.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, происшествие случилось около 08:30 в районе дома № 228 по улице Театральной. Пострадавший – мужчина-пешеход 1990 года рождения, он переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко ехавшим транспортом. По предварительным данным, пешеход был нетрезв. Его доставили в лечебное учреждение.

По факту случившегося УМВД проводит служебную проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    обычный автомобиль: сбил, не принял меры... виноват водитель, служебный автомобиль: наехал на пешехода переходившего в не положенном месте, посмотрим чем закончится......

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    inoy

    Не помните, как в Москве полицейский сбил ребенка?

    Экспертиза показала, что ребенок был пьян. Тут тоже и алкоголь приплели и место неустановленное!

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