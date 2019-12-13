В Благовещенске полицейский автомобиль наехал на пешехода (видео)

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Утром 13 декабря в Благовещенске произошло ДТП с участием пешехода. На него совершил наезд служебный автомобиль полиции.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, происшествие случилось около 08:30 в районе дома № 228 по улице Театральной. Пострадавший – мужчина-пешеход 1990 года рождения, он переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко ехавшим транспортом. По предварительным данным, пешеход был нетрезв. Его доставили в лечебное учреждение.

По факту случившегося УМВД проводит служебную проверку. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.