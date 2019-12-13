Амурских бизнесменов наградили за вклад в развитие Дальнего Востока

Благовещенские предприниматели стали лауреатами премии «Звезда Дальнего Востока», присуждаемой за вклад в развитие региона. Амурчане получили награды в номинациях «Бизнес-действие» и «Золотые львы». Их удостоились производитель меда, руководитель компании TaigaOrganica Татьяна Капустина и основатель сообщества «Молодые предприниматели» Иван Шумилов.

Награждение победителей состоялось в столице в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Дипломы лауреатов подписаны полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Кандидатуры участников на конкурс выдвинуло Агентство по привлечению инвестиций Амурской области.

«Вместе с амурскими компаниями за год мы проделали такую огромную работу. И приятно видеть их в лидерах многих всероссийских премий. Это говорит о том, что наше сотрудничество максимально продуктивно и может вывести амурские товары на новые уровень и новые рынки», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Это не первая победа амурчан в премии. В 2017 году лауреатом конкурса стала компания «Агро С.Е.В.».

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится в рамках «Дней Дальнего Востока» с 2017 года. За это время её победителями стали больше полусотни человек, представляющих бизнес, общество и медиасферу, каждый из которых получил всенародное признание за вклад в развитие округа. Премия направлена на формирование «золотого резерва» как из числа активных общественных деятелей, так и из ряда компаний, вносящих значимый вклад в развитие Дальнего Востока. Определяющей задачей для создателей премии стало представление края как «территории роста», а также обозначение его перспектив при формировании национальных приоритетов в развитии России, сказано на сайте премии.