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13декабря
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Амурских бизнесменов наградили за вклад в развитие Дальнего Востока

Амурских бизнесменов наградили за вклад в развитие Дальнего Востока

Благовещенские предприниматели стали лауреатами премии «Звезда Дальнего Востока», присуждаемой за вклад в развитие региона. Амурчане получили награды в номинациях «Бизнес-действие» и «Золотые львы». Их удостоились производитель меда, руководитель компании TaigaOrganica Татьяна Капустина и основатель сообщества «Молодые предприниматели» Иван Шумилов.

Награждение победителей состоялось в столице в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока». Дипломы лауреатов подписаны полномочным представителем президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Кандидатуры участников на конкурс выдвинуло Агентство по привлечению инвестиций Амурской области.

«Вместе с амурскими компаниями за год мы проделали такую огромную работу. И приятно видеть их в лидерах многих всероссийских премий. Это говорит о том, что наше сотрудничество максимально продуктивно и может вывести амурские товары на новые уровень и новые рынки», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Это не первая победа амурчан в премии. В 2017 году лауреатом конкурса стала компания «Агро С.Е.В.».

Ежегодная общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится в рамках «Дней Дальнего Востока» с 2017 года. За это время её победителями стали больше полусотни человек, представляющих бизнес, общество и медиасферу, каждый из которых получил всенародное признание за вклад в развитие округа. Премия направлена на формирование «золотого резерва» как из числа активных общественных деятелей, так и из ряда компаний, вносящих значимый вклад в развитие Дальнего Востока. Определяющей задачей для создателей премии стало представление края как «территории роста», а также обозначение его перспектив при формировании национальных приоритетов в развитии России, сказано на сайте премии.

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#бензин #Дальний Восток #конкурсы #экономика

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    2 часа назад

    Как-то нет таких компаний и сообществ в реестре.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Тоже задался вопросом.

    Какое количество рабочих мест предоставлено, сколько в сумме заплатили налогов, присутствует ли какая-то социальная составляющая, какой объем продукта и услуг вывели на внешние рынки, какой капитал был на старте и как он приумножился, инновационная составляющая (оборудование, технологии), эксклюзивность продукта или услуг.



    Результатов никаких нет еще, ибо

    Это говорит о том, что наше сотрудничество максимально продуктивно и может вывести амурские товары на новые уровень и новые рынки», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

    Зато лидеры, лауреаты, первые места. ЗА что? )

  • Ox

    Ox
    37 минут назад

    По-моему, бизнесмен из Ивановки заслуживает эту премию гораздо больше. Его парк принёс больше пользы. Ну и продали мед, и что? А для региона что сделано полезного? Опять одна показуха.

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