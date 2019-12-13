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Размер пенсий у неработающих пенсионеров-амурчан увеличится

Размер пенсий у неработающих пенсионеров-амурчан увеличится
Фото: ptzgovorit.ru/

С 1 января 2020 года страховые пенсии будут увеличены на 6,6 %. Пенсионный фонд готовится к плановой индексации. В Амурской области 236 тысяч пенсионеров, из них неработающих – 155 тысяч человек.

Средний размер выплаты у неработающих пенсионеров – получателей страховых пенсий – сейчас составляет 15 271 рубль. После индексации средний ее размер вырастет до 16 278 рублей (более 1 000 рублей). Однако у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной, в зависимости от размера начисления. Чем выше стаж, заработок, страховые взносы, количество индивидуальных пенсионных коэффициентов, тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки к ней после индексации.

Повышение получат неработающие пенсионеры, а также те люди, которые уволились в сентябре 2019 года или ранее. Работающие пенсионеры рассчитывать на прибавку смогут на 4-й месяц после увольнения.

Если же пенсионер пропустил другие индексации по причине работы, то они также будут учтены. К примеру, пенсионер работал и пропустил прошлую январскую индексацию страховой пенсии на 7,05 %, затем уволился в сентябре 2019 года. Тогда в январе 2020 года его пенсия вырастет на 7,05 %, а потом еще на 6,6 %. Повышенную пенсию ему выплатят в январе, а за октябрь-декабрь сделают доплату, сообщает амурское отделение Пенсионного фонда.

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    56 минут назад

    да все надбавки уже съедены инфляцией и ростом поборов

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