В аэропорты вернули курилки

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном, чтении приняли законопроект, позволяющий вернуть курилки в аэропорты. Таким образом, снимается действующий уже почти 6 лет запрет на курение в зданиях аэропортов. Сейчас дымить можно только на расстоянии не менее 15 метров от здания.

Согласно документу, места для курения могут быть оборудованы в зонах для пассажиров, уже прошедших регистрацию и предполетный досмотр, а также зонах для транзитных пассажиров. Причем это должны быть изолированные, оборудованные хорошей вентиляцией комнаты. Возможность наблюдения за курящими из других помещений должна быть исключена.

С инициативой вернуть курилки в аэропорты еще в 2017 году выступил депутат «Единой России» Сергей Боярский. Документ вызвал неоднозначную реакцию, Минздрав выступал против его принятия. Тем не менее в июле 2019 года законопроект все-таки прошел первое чтение в Госдуме. В октябре думский комитет по охране здоровья рекомендовал депутатам принять его и во втором чтении. Тогда и появились поправки, что стены курительных комнат должны быть непрозрачными.

«Запретительные меры оказались неэффективными, и вред некурящим сейчас наносится гораздо больший, чем если бы курильщики собирались в отдельном специальном помещении и дымили бы там», — пояснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, отметив, что люди в итоге курили где угодно.

Только в аэропорту Шереметьево за год было возбуждено 1 938 дел об административных правонарушениях в связи с курением. По мнению сторонников законопроекта, с возвращением курилок в аэропорты и воздух в зданиях станет чище, и опасность возникновения пожара — меньше, сообщает РИА Новости.