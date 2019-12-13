Фото: dp.media

Результаты деятельности ТОР «Белогорск» обсудили на административном совете при главе Белогорска. В настоящее время на территории зарегистрировано 9 резидентов, 4 из которых уже осуществляют производственную деятельность, а пятый готов к запуску.

«Накануне губернатор Амурской области Василий Орлов выступил с отчетом. В области большие и очень позитивные изменения, которые происходили, в том числе, благодаря и Белогорску, – отметил глава города Станислав Мелюков на совете. – Василий Орлов попросил выразить всем огромную благодарность. Амурская область на хорошем счету и развитие будет продолжаться дальше. Мы с вами и дальше должны работать в таком же темпе, мы вносим свой большой вклад в развитие Амурской области. ТОР “Белогорск” один из ярких примеров».

По данным отдела развития ТОР и инвестиций, действующими резидентами создано более тысячи рабочих мест, более 630 человек на предприятиях трудоустроены. Привлечены инвестиции из внебюджетных источников в сумме 4,6 миллиарда рублей.

Экономический эффект ТОР «Белогорск» выражается также в объеме уплаченных налогов. Сумма налоговых платежей в бюджеты всех уровней от резидентов ТОР только за 2018 год составила 28,6 миллиона рублей, в том числе в местный бюджет 5 миллионов рублей, а всего за период функционирования ТОР – 115 миллионов рублей, в том числе в местный бюджет – 17,4 миллиона рублей.

Мощность завода МЭЗ «Амурский» в 2019 году – это переработка 240 тысяч тонн сои с производством 360 тысяч тонн продукции соепереработки. Завод стал одним из первых резидентов Дальнего Востока, оформившим режим свободной таможенной зоны в соответствии с требованиями законодательства.

«Территория опережающего социально-экономического развития “Белогорск” – одна из наиболее востребованных в регионе: свободных площадей, пригодных для предложения инвесторам, практически не осталось, в связи с чем для более активного привлечения резидентов параллельно ведется работа по расширению утвержденных ранее границ ТОР, – рассказывает замглавы по экономике Лариса Цыркунова. – В 2020 году планом-графиком предусмотрены средства консолидированного бюджета Амурской области в сумме 15,6 миллиона рублей на создание объектов инфраструктуры ТОР. Предположительно, средства будут направлены на мероприятия по ремонту автомобильной дороги по улице Фрунзе на участке от улицы Первомайская до улицы 2-я Путевая.

В рамках мероприятий по развитию инфраструктуры ТОР «Белогорск» в настоящее время ведутся работы по строительству подстанции мощностью 16,7 мВт, что позволит обеспечить потребности резидентов ТОР в электроэнергии. Для этого постановлением правительства Российской Федерации в 2018 году были выделены федеральные средства в сумме 883,2 миллиона рублей. Строительные работы планируется завершить в апреле 2020 года.

Также для решения вопроса обеспечения резидентов ТОР кадрами организовано взаимодействие со средними учебными заведениями города и Центром занятости населения. Станислав Мелюков поблагодарил собравшихся за достижения в сфере экономики, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.