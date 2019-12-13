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13декабря
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сегодня, 10:07 6

Амурский губернатор вошел в десятку по цитируемости в ноябре

Амурский губернатор вошел в десятку по цитируемости в ноябре
Фото: amur.info

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Губернатор Амурской области Василий Орлов вошел в топ-10 с заявлением о материальной поддержке жертв стрельбы в колледже.

Отмечается, что Орлов впервые вошел в десятку, написав в Инстаграме о том, что власти Приамурья окажут помощь родственникам студентов, погибших в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», это заявление было сделано в день трагедии, 14 ноября.

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В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия. Стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. ⠀ Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. ⠀ Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении.

Публикация от Василий Орлов (@va.orlov)

Олег Кожемяко, бывший губернатор Амурской области, закрывает топ-10. Занять такую позицию ему помог Инстаграм, где он опубликовал пост о поиске хозяев для шести щенков акита-ину.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).

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#Дальний Восток #областная власть

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    2 часа назад

    рейтинг балаболов

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    показатели эффективности поменялись хуже не куда(((( главное на экране быть и языком чесать..........

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Очевидец59

    рейтинг балаболов



    В яблочко!



  • Serega

    Serega
    2 часа назад

    когда эти шалаболки о людях думать начнут...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Serega

    когда эти шалаболки о людях думать начнут...



    Так им премии не за людей дают а за рейтинги.

  • Stat

    Stat
    1 час назад

    Да хоть первое место пусть занимает...нам от этого какой прок...балаболить не мешки ворочить,хотя он может и ворочит мешки,но только с деньгами...

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