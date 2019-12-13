Амурский губернатор вошел в десятку по цитируемости в ноябре
«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за ноябрь. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Губернатор Амурской области Василий Орлов вошел в топ-10 с заявлением о материальной поддержке жертв стрельбы в колледже.
Отмечается, что Орлов впервые вошел в десятку, написав в Инстаграме о том, что власти Приамурья окажут помощь родственникам студентов, погибших в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», это заявление было сделано в день трагедии, 14 ноября.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства сегодня случилась трагедия. Стрельба, в результате которой погибли два человека и трое ранены. На месте сейчас работают правоохранительные и следственные органы. ⠀ Подробности, мотивы и причины – над этим сейчас работают оперативники. На данный момент известно, что нападавший был один, и он погиб. ⠀ Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении.
Олег Кожемяко, бывший губернатор Амурской области, закрывает топ-10. Занять такую позицию ему помог Инстаграм, где он опубликовал пост о поиске хозяев для шести щенков акита-ину.
Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).
Просмотров всего: 386
#Дальний Восток #областная власть