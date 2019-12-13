Амурский губернатор вошел в десятку по цитируемости в ноябре

Отмечается, что Орлов впервые вошел в десятку, написав в Инстаграме о том, что власти Приамурья окажут помощь родственникам студентов, погибших в результате стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Как сообщало ИА «Амур.инфо», это заявление было сделано в день трагедии, 14 ноября.

Олег Кожемяко, бывший губернатор Амурской области, закрывает топ-10. Занять такую позицию ему помог Инстаграм, где он опубликовал пост о поиске хозяев для шести щенков акита-ину.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).