Женщина побоялась сказать мужу о выкидыше и украла чужого ребенка

В Таиланде женщина украла чужого ребенка, чтобы скрыть выкидыш от мужа. Некоторое время женщина продолжала делать вид, что беременна.

В ноябре 2019 года 27-летней Шривалак Акетхамсатин (Sriwaluck Akethamsatien) стало плохо и у нее случился выкидыш. Ребенок был долгожданным, и она испугалась рассказывать об этом супругу. Некоторое время девушка притворялась, что все еще беременна.

В декабре Акетхамсатин заявила мужу, что отправилась в больницу рожать. В больнице она познакомилась с семейной парой, у которой только что родилась девочка. Женщина втерлась к ним в доверие и на следующее утро предложила погулять с ребенком возле палаты.

Получив ребенка, она ушла из больницы, но ее побег сняла камера видеонаблюдения. Женщина скрыла свое лицо хиджабом, хотя была буддисткой, а не мусульманкой. Через несколько часов к ним в дом явилась с обыском полиция. И так торопилась, что оставила в больнице свою сумку, где был автобусный билет до станции возле ее дома и документы, подтверждающие личность.

На глазах у шокированного мужа правоохранители арестовали женщину. Она призналась в похищении ребенка. Лейтенант полиции Нифон Янписарн (Niphon Yanpisarn) заявил, что ей грозит до пяти лет тюремного заключения, сообщает «Лента.ру».

Ранее в пакистанской провинции женщина украла из больницы новорожденную близняшку для своей родственницы. Тетя 17 лет не могла родить, и поэтому племянница решилась на отчаянный поступок.