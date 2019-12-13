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13декабря
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сегодня, 10:02 2

В Приморье частично затонула подводная лодка

В Приморье частично затонула подводная лодка
Фото: pixabay.com

В Приморском крае по пути на утилизацию 12 декабря начала тонуть подводная лодка. Судно направлялось из Владивостока в Находку. Инцидент произошел в районе, где глубина составляет 47 метров.

«Произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта. Уточняется, что людей и топлива на борту нет.

Субмарина не принадлежала Тихоокеанскому флоту, несколько лет назад она выведена из его состава.

«Это бывшая наша подводная лодка. Она в 2013 году была выведена из состава флота. У нее свой владелец новый. Они ее на утилизацию вели. Мы к ней никакого отношения не имеем», – пояснили Амур.инфо в пресс-службе Тихоокеанского флота. Там также уточнили, что новый собственник самостоятельно должен решать, как поднимать судно. Длина подлодки – 72 метра.

Также сообщается, что в 2019 году корпус подлодки был передан в собственность металлоперерабатывающему заводу. Буксировку судна в порт Находка организовало это предприятие.

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#Дальний Восток #происшествия

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Комментарии
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  • Максим 467

    Максим 467
    1 час назад

    А подлодка интересно атомная?

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Максим 467

    А подлодка интересно атомная?



    Нет не атомная; ДПЛ "Чита" (бортовой номер - б260 проект 877) И фото в статье должно соответствовать.

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