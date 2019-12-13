В Приморье частично затонула подводная лодка

В Приморском крае по пути на утилизацию 12 декабря начала тонуть подводная лодка. Судно направлялось из Владивостока в Находку. Инцидент произошел в районе, где глубина составляет 47 метров.

«Произошло касание дна кормовой частью подлодки. При этом носовая часть осталась в надводном положении», – сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта. Уточняется, что людей и топлива на борту нет.

Субмарина не принадлежала Тихоокеанскому флоту, несколько лет назад она выведена из его состава.

«Это бывшая наша подводная лодка. Она в 2013 году была выведена из состава флота. У нее свой владелец новый. Они ее на утилизацию вели. Мы к ней никакого отношения не имеем», – пояснили Амур.инфо в пресс-службе Тихоокеанского флота. Там также уточнили, что новый собственник самостоятельно должен решать, как поднимать судно. Длина подлодки – 72 метра.

Также сообщается, что в 2019 году корпус подлодки был передан в собственность металлоперерабатывающему заводу. Буксировку судна в порт Находка организовало это предприятие.