Разговоры по телефону за рулем стали наказывать тюрьмой: обзор прессы

Россияне впервые потратят на новогодние подарки больше, чем на еду; экоактивистку Грету Тунберг признали человеком года; прижизненное издание «Евгения Онегина» продано за 153 тысячи долларов. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

О том, что Грета Тунберг стала человеком года по версии журнала Time, вы уже знаете и без «Российской газеты», где об этом сказано. Про оголтелую экоактивистку кто только не писал, кто только не размещал ее страшные фото. Но вот нигде не написано (во всяком случае, мне не попалось) – кто же настоящий, истинный кукловод.

Еще пишут о том, что в этом году на подарки к Новому году россияне впервые потратят больше, чем на еду. Про еду сказано, про питье ни слова. Лично мне это показалось странным. Может, скрывают истину?

Об этом пишут все

«Российская газета-Неделя» рассказала о том, что самыми «безвреднопривычными» регионами, то есть там, где почти нет вредных привычек, являются Чечня, Ингушетия и Дагестан. Там почти не курят и почти не пьют. Про другие привычки не говорится. А зря, между прочим. Ну и, сказав «А», газета говорит «Б», назвав и противоположное. Оказалось, что к здоровому образу жизни равнодушны в Сибири и на Дальнем Востоке. Но вряд ли «Неделя» для нас открыла что-то новое, мы и сами про себя все знаем.

Вам статья

В другой статье этой же газеты вы прочтете о том, что (и это должно быть интересно всем автомобилистам) что в Японии нашли способ раз и навсегда отучить водителей от разговоров по телефону за рулем. Теперь простым штрафом (кстати, немаленьким) в тех краях не отделаться. Теперь это нарушение считается уголовным, и любителям пользоваться гаджетами на ходу грозит тюремное заключение. Штраф при этом остается, и не маленький – до 25 тысяч иен (примерно 14 тысяч рублей). Ну и права, понятно, забирают. У нас, напомню, разговоры по телефону караются штрафом всего до полутора тысяч рублей. Но кто-нибудь слышал, чтобы у нас за это кого-то штрафовали?

Очень интересно

Ну и еще я с интересом прочел заметку о том, что прижизненное издание «Евгения Онегина» на аукционе Кристи в Лондоне было продано за 153 тысячи долларов. А «Вечера на хуторе близ Диканьки» – за 80 тысяч долларов. И о других интересных изданиях говорится – в частности, о тех, на которых надписи, сделанные Маяковским, Чеховым. Так что, если у кого есть мои книги, особенно с автографом, не спешите выбрасывать на помойку. Лет этак через… В общем, потерпите.

Летят утки

Далее у нас «Аргументы неделi», где я выделил для себя и для вас заметки о представителях западного шоу-бизнеса, с которыми встречался автор газеты. Узнаете, что Билли Джоэл однажды, хорошо нарезавшись, влупился на своем авто в дерево. Возможно, именно это заставило его считать, что рок-н-ролл умер.

А Элис Купер на самом деле страшен только на своих концертах (сегодня же переслушаю его великолепный альбом «Добро пожаловать в мои ночные кошмары»). А после концерта (час сорок пять и ни минутой больше) – милый домашний человек, коллекционирующий часы (Уже собрал больше 500. И не дешевеньких!)

А еще про Стинга, про Мэнсона, про… Ну, в общем, вполне симпатично. Я бы на вашем месте тоже прочел.

На посошок

И напоследок «Мир новостей», рассказавший о высокой любви англичанки к своему мужу. Она построила во дворе собственного дома настоящий пивбар. Дама сделала это, чтобы муж не уходил по вечерам из дома. Обычно он по вечерам шлялся с друзьями где ни попадя, а теперь культурно (с теми же друзьями) пьет пиво, по сути, у себя дома, но все же не дома. Хозяйка спокойна, вяжет у окна носки, нет-нет, да и приглядывает из окна.