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13декабря
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Губернаторы ЕАО и Иркутской области ушли в отставку

Губернаторы ЕАО и Иркутской области ушли в отставку

Глава Еврейской автономии Александр Левинталь и глава Иркутской области Сергей Левченко ушли в отставку по собственному желанию. Об этом говорится на официальном сайте Кремля. В обоих регионах были назначены временно исполняющие обязанности руководителей регионов.

Врио ЕАО до новых выборов указом президента назначен бывший депутат Госдумы от Амурской области, сенатор Ростислав Эрнстович Гольдштейн. Именно ему текущей осенью прочили губернаторское кресло в Еврейской автономной области, когда предсказывалась волна губернаторских отставок в преддверии единого дня голосования.

Гольдштейн проходит обучение на третьем потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики, пишут «Известия».

Временным руководителем Иркутской области стал Игорь Кобзев.

С обоими врио уже провел встречи президент Владимир Путин.

Сергея Левченко избрали губернатором Иркутской области в 2015 году. Он баллотировался от КПРФ и победил во втором туре, обойдя тогдашнего главу региона, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко на 15 процентов голосов. Полномочия Левченко истекают в 2020 году.

В последнее время Владимир Путин не раз критиковал работу администрации Иркутской области во главе с Левченко из-за плохой работы по устранению последствий паводка в Приангарье, от которого серьезнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

Левинталь занял пост главы Еврейской автономной области после победы на выборах в сентябре 2015 года. Тогда он получил более 75 процентов голосов избирателей. Его полномочия также истекают в будущем году, пишут РИА Новости.

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#губернатор #Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    3 часа назад

    не справились-по Иркутску много недовольных людей

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    "обойдя тогдашнего главу" - что с языком делается... "тогдашний", "управляйка", "учительница" - так и до "ихнего" дойдут мастера разговорного жанра

  • ЛайКа

    ЛайКа
    3 часа назад

    Myxira


    Ой да лааадна

    Учителка вы наша, а то вдруг корректора с редактором в штат возьмут

  • Таранов

    Таранов
    2 часа назад

    Василий , у тебя нет такого желания покинуть пост по собственному желанию???

  • full

    full
    2 часа назад

    Таранов

    Василий , у тебя нет такого желания покинуть пост по собственному желанию???



    Сразу после СУДЬБОНОСНОГО года? Не логично. В Москву, если только возьмут.

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