Главе СУ СК по Амурской области присвоили звание генерал-майора юстиции

Фото: amur.sledcom.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении специальных званий сотрудникам Следственного комитета России. Среди них – начальник следственного управления по Амурской области Станислав Белянский.

«Присвоить высшие специальные звания сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации: (…) генерал-майора юстиции (…) Белянскому Станиславу Юрьевичу», – говорится в тексте указа президента РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Станислав Белянский родился в 1979 году в Волгограде, получил высшее юридическое образование в Институте прокуратуры Саратовской государственной академии права. С 2000 по 2007 годы проходил службу в органах прокуратуры Волгоградской области, в том числе состоял в должности следователя прокуратуры Николаевского района, следователя по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и умышленных убийств прокуратуры области, прокурора Дубовского района.

После создания органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации занимал должности руководителей отделов в аппаратах следственных управлений по Волгоградской области и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. С декабря 2016 по сентябрь 2018 года являлся заместителем руководителя следственного управления по Новгородской области. В октябре 2018 года Станислава Юрьевича представили коллективу амурского следственного управления как нового руководителя.

За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей, безупречную и эффективную службу Белянский неоднократно поощрялся председателем Следственного комитета РФ, сообщается на сайте амурского следственного управления.