Лауреатом Национальной спортивной премии стала амурчанка Наталия Лубянова

Фото: министерство по физической культуре и спорту Амурской области

В Москве 12 декабря прошла церемония награждения лауреатов Национальной спортивной премии. В число лучших вошла амурчанка, преподаватель АмГУ Наталия Лубянова.

В мероприятии по подведению итогов премии участвовали спортсмены, тренеры, преподаватели, и спортивные журналисты. Открывали церемонию танцевальные коллективы и известные исполнители: Сергей Лазарев, Леван Горозия, Полина Гагарина, Пелагея, группы Uma2rman и A'Studio.

Затем начали объявлять лауреатов. Преподаватель АмГУ и тренер сборных команд вуза Наталия Лубянова боролась за победу в номинации «Спорт для всех», в разделе «Организатор физкультурно-спортивной деятельности по месту жительства, работы года».

Помимо нее в топ-3 вошли инструктор Санкт-Петербургского ГБУ «Спортивный центр "Физкультура и здоровье"» Константин Капранов и тренер футбольной команды «Восток» (г. Чебоксары, Чувашская республика) Александр Жуков.

Конкурсантка из Амурской области набрала наибольшее количество голосов в народном голосовании. Экспертный совет также высоко оценил ее работу. Поэтому победа в номинации досталась именно ей. Одним из первых Наталию поздравил министр спорта Амурской области Дмитрий Кутека, который также был приглашен на церемонию награждения.

Помимо Наталии, победителей определили еще в 10 категориях. Лучшими спортсменами года признаны олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по фехтованию Инна Дериглазова и чемпион мира по плаванию Антон Чупков. Также среди лауреатов премии оказался шахматист Анатолий Карпов, тренер по фигурному катанию Тамара Москвина, наставник российской сборной по синхронному плаванию с 1998 года Татьяна Покровская и другие спортсмены.