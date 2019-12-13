В страшном ДТП в Архаринском районе погиб человек

Фото: instagram.com/blag_dtp

В Архаринском районе Амурской области произошло страшное ДТП. Судя по фото, которые появились в соцсетях, участник аварии – легковой автомобиль – превратился в груду металлолома.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, ДТП случилось на 1 842-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск. Водитель легковушки не справился с управлением, допустил столкновение со стоявшим грузовым автомобилем. К месту происшествия выехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 61 поселка Архара. Пожарные произвели деблокирование тела погибшего.

«По словам очевидцев, фура стояла поломанная возле обочины, водитель легковушки то ли не увидел, то ли уснул и врезался в грузовик», – сообщил инстаграм-паблик blag_dtp.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» пообещали прокомментировать случившееся позже.