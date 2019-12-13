Гороскоп 13 декабря: Овнам необходимо одиночество, Весам захочется разнообразия

Восход Солнца: 08:20

Заход Солнца: 16:26

Солнце в Стрельце.

Овен. Сегодня для Овнов предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Возможно, что вследствие колебания настроения Вы не сможете контактировать с людьми, от которых Вы зависите. Не стоит совершать необратимых поступков и принимать окончательных решений. Рекомендуется провести вечер в одиночестве.

Телец. Сегодня Тельцам придется сделать трудный выбор в жизни. Надейтесь только на себя, не пытайтесь слишком опираться на партнеров и не ждите помощи от близких. Все это только помешает делу и вызовет у Вас лишнее раздражение. Возможно, вам удастся решить личные проблемы. Но ощущение того, что мечты вашей жизни не реализовались, принесет некоторое разочарование. Не все Вас будет устраивать в отношениях с партнером, ибо ваши требования слишком высоки.

Близнецы. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, одна часть которых будет связана с вашей активной деятельностью, а другая – с деятельностью вашего ближайшего окружения. Лучше сконцентрироваться на какой-то одной проблеме, чем двигаться широким фронтом.

Рак. Благоприятный день для коммерческих операций, учебы, оформления и подписания документов. Звезды рекомендуют не долго раздумывать и соглашаться на подходящие деловые предложения. Совместные проекты принесут прибыль. Все, что будет происходить, пойдет Ракам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд.

Читайте также

Гороскоп 9 – 15 декабря: у Тельцов новые знакомства, Весам требуется отдых

Лев. Быть может, сегодня вам придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в вашу пользу. Весьма вероятно, что женщин-Львов ждет новое увлечение, в связи с чем возможны серьезные изменения в личной жизни. У мужчин-Львов не исключены неожиданные повороты в судьбе или препятствия в сфере профессиональной деятельности, которые потребуют корректировки планов или пересмотра отношения к окружающим.

Дева. Продолжается благоприятный период для торговых сделок и рискованных предприятий. В профессиональной деятельности возможен неожиданный прорыв. В это время вам необходима поддержка; рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Весы. Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в вашей судьбе. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. В сексуальной сфере Вас подстерегают разочарования.

Скорпион. Вероятное путешествие или командировка не оправдают ваших надежд. Новые идеи, пришедшие Вам в голову, или стремление сплотить коллектив под своими знаменами осложнит отношения с начальством. Звезды советуют несколько умерить деловую активность, в отношениях с окружающими людьми не идти на поводу своих эмоций, исключить разговор на повышенных тонах. В конце концов начальство поймет, что лишить Вас инициативы – значит, лишить всего.

Читайте также

Гороскоп на декабрь 2019 года: у Львов улучшится материальное положение, у Водолеев повысится уверенность в себе

Стрелец. Эта пятница будет благоприятной. Полоса неудач должна закончиться. Вы захотите внести перемены в свою жизнь. Как раз самое время приняться за их осуществление. Новые предложения сделают покровители, друзья поддержат Вас. Не откладывайте дело в долгий ящик.

Козерог. Крайне неблагоприятный день. Поверхностность суждений, некоторое легкомыслие в общении могут уронить Ваш авторитет в глазах окружающих. Избегайте шумных компаний: сегодня нельзя поддаваться чужому влиянию.

Водолей. Благоприятный день для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Активность и коммуникабельность принесут высокие результаты. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. День обещает финансовую прибыль, хорош для покупок. Не исключена возможность выигрыша.

Рыбы. Хорошее настроение и жизнерадостность сделают вас центром любой компании. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам заряд бодрости и оптимизма. Возможно, именно сегодня Рыбам посчастливится решить личные проблемы, которые не покидали Вас на протяжении последних дней.

Астролог: Вальдемар Небоходцев