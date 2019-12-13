Заново родиться, или Как мы ходили в настоящую славянскую баню

Испокон веков баня у славян являлась сакральным местом, очищения души и тела. В бане рождались, мылись, парились, лечились, проводили обряды и таинства, уходили в иной мир тоже в бане. В современное время мы не то что отошли от традиций, но даже не имеем представления о том, какая же она – настоящая славянская баня. Оказывается, каждый из нас может посетить это место, очиститься внешне и внутренне, попариться, отдохнуть в чане с травами над костром, окунуться в ледяную купель, полежать на сеновале и многое-многое другое. О волшебном месте и банных традициях Руси в нашем материале.

С чего все начиналось

Пожалуй, такие бани на Дальнем Востоке можно пересчитать по пальцам. А в Амурской области и считать особо не нужно – она такая одна!

Желание создать для амурчан настоящую исконно славянскую баню у Дмитрия «Кузнеца» Ковальского появилось несколько лет назад.

«Первый раз я сходил в баню уже достаточно в зрелом возрасте, мне это очень понравилось. После этого я стал захвачен этой частью традиций. При первой же возможности сходить где-либо погреться в пару, будь то деревенская баня или общественная, домашняя или даже гаражная баня, я шел без раздумий!

Бань в моих собственных руках было несколько. Одной из самых нестандартных оказалась баня в гараже (сауна). Там я начинал потихоньку парить своих знакомых, правда, сейчас я могу сказать, что парением это было сложно назвать.

Это, конечно же, не было пределом мечтаний. Я всегда хотел приехать за город, в настоящую баню, с кирпичной печью, запахом дров и дубовых веников. Вдыхать чистый свежий воздух, идти до бани по белоснежному скрипучему снегу, купаться в ледяной купели. Это те воспоминания, которые сидят в каждом из нас. Даже у тех, кто этого никогда не видел. Это и есть родовая память. Многих из нас тянет к нашим традициям. Мечтая и думая обо всем этом, я стал создавать настоящую баню», – рассказывает Дмитрий.

Примечательно, что баня «Славянская» находится не в черте города. Чтобы в нее попасть, нужно проделать путь до Белогорья. Но поверьте, это того стоит. Здесь вы не только окунетесь в атмосферу Руси, но и подышите свежим воздухом, послушаете пение птиц и соединитесь с природой.

«Участок на котором сейчас располагаются бани, долго ждал своей судьбы. Я даже не брал его в расчет. Думал, что далеко от города, не наездишься, и куча похожих отговорок было в голове. Со временем они пропали. Я понял, что это место достойно и для жизни, и для строительства бани», – делится историей владелец необычной бани.

Дмитрий не только построил настоящую русскую баню (по-серому) сам, но и живет здесь же, рядышком, в нескольких шагах от строения. А в ближайшем будущем планирует закончить строительство еще одной бани (по-черному).

«Мне интересно было построить баню по старой архитектуре, я по образованию строитель. Пока строил, начал смотреть и на то, что происходит внутри. И это вызвало не меньший интерес, чем строительство. Оказалось, что правильно парить тоже нужно уметь, и я стал изучать и это дело тоже», – делится воспоминаниями пар-мастер.

В чем особенность бани?

Каждый из нас был в бане. Но, как правило, люди путают понятия бани и сауны и подменяют одно другим. В первую очередь баня и сауна отличаются режимами. В настоящей русской бане должна быть температура 45-60 градусов и влажность 50-60 %. В сауне же (которую часто называют баней) температура поддерживается 100-120 градусов, и влажности почти нет.

Если вы хотите попариться, посидеть с друзьями за большим столом с горячительными, то вам точно не сюда. Здесь вы проведете три часа блаженства и очищения, близкого контакта с традициями предков и с природой.

«Я много к кому ездил учиться банным традициям – это в основном главные двигатели банных знаний России Иван Бояринцев (Уральская банная академия), Василй Ляхов (Московская школа В.Л.), Николай Петров (Питерская школа парения), мастер обрядового славянского парения "Огнияр". Постоянно нахожусь в общении с учителями и мастерами пара. Учусь не только парить, но и обрядовой части, тем таинствам, которые раньше передавали из поколения в поколение.

Моя цель состоит в том, чтобы даже не восстановить, а привезти банную традицию на Дальний Восток, так как она к нам не дошла. У нас многие не знают того, как правильно надо париться, как нужно парить, как правильно приготовить баню. Очень многие думают, что в бане принято лить масло на камни или постоянно поддавать жару, не советуясь с другими присутствующими в парной и с самим собой. Так же и с вениками, переваренными в кипятке, литрами ядов влитых в себя во время банных посиделок, перепарок до полуобморочного состояния, контрастов в хлорных бассейнах… Здесь о здоровье речь вообще не идет, зато вышеперечисленное вы встретите почти в каждой "бане" Дальнего Востока, настоящая же БАНЯ – это совсем другой уровень», – рассказывает Дмитрий.

Отойдем от теории и перейдем к практике, а именно к тому, что вас ждет, если вы решитесь посетить настоящую русскую баню.

На территории бани «Славянская» проводят семейные, дружеские, корпоративные бани. Есть и отдельный проект – «Мужской сбор» когда любители бани (в основном незнакомые меж собой) собираются в один вечер, и Дмитрий «Кузнец» проводит обучение азам парения и самопарения, а также тонкостям банной традиции.

Пребывание в бане только в трезвом виде! Это здоровый вид отдыха и восстановления, поэтому здесь с этим очень строго.

Приезд гостей начинается с чаепития.

«Так мы можем перевести пришедшего к нам человека из состояния города, в состояние спокойствия и размеренности. Заодно знакомимся, возможно диагностируем какие-либо особенности здоровья, а также кратко даем правила поведения в бане», – делится подробностями Дмитрий.

В бане вас ждет несколько ознакомительных заходов в парную, в которой Дмитрий поведает некоторые банные знания, расскажет, что же такое – «баня по-серому» проведет фито-, ароматерапию различными травами. Согреет ваши ноги в тазах с горячей водой и эвкалиптами, а затем пропарит их дубовыми вениками.

«Человеку, попавшему в нашу баню в первый раз, важно ознакомиться с обстановкой, привыкнуть к запаху травы, поднагреться. Главное не перегреваться. Я всегда слежу за временем. Часто людям хочется остаться подольше, прогреться, как следует, но лучше первый раз пробыть не более пяти-десяти минут, а после уже увеличивать время нахождения в бане. Потому что дышится легко, температура комфортная, но голова может перегреться, а человек даже этого не заметит. Каждый сам чувствует свой организм. Не нужно сидеть и ждать всех, если чувствуете, что вам хватит, лучше сразу выходить. И даже при парении я к каждому подхожу индивидуально и по силе воздействия вениками и по времени», – рассказывает Дмитрий.

Между заходами в парную гости отдыхают в светлице, пьют травяные чаи с сушками и медом.

Дмитрий также воплотил в быль сказку «Конек-Горбунок» он установил купель со студеной водой, чан с водой кипяченой (он же чан на цепях с травами над костром), именно он многим полюбился – непередаваемый аромат трав, плавное покачивание большой чаши, в которой ты чувствуешь себя маленьким дитятей. И все это парит над живым огнем. Это стоит попробовать хотя бы раз в жизни. А для самых искушенных – чан с молоком и медом. Особенно этот чан полюбился прекрасной половине человечества, кожа после него – как у младенца.

После баньки можно полежать на сеновале или отдохнуть на огромных качелях. Здесь есть абсолютно все для полноценного отдыха.

«В славянской бане человек будто заново рождается, парная есть как утроба матери, условно. Когда человек находится в чане, он будто качается в колыбели. То есть здесь все снова превращаются в маленьких детей, вспоминают моменты детства, беззаботности, умиротворения. Некоторые даже плачут от счастья! Баня – это мощнейшая психологическая разгрузка, а в современном мире это нужно постоянно. Баня ведет к чистоте», – рассказывает об эмоциях посетителей Дмитрий.

В самом банном помещении есть все удобства. Можно воспользоваться по старинке– тазиками и ковшиками, а можно и использовать краны с водой и душ. Тут уж на любителя.

Сердцем бани является большая кирпичная «серая» печь.

«У этой печи большой ресурс, даже на следующий день после парений, каменка способна выдавать полноценный пар (к слову сказать, печь эта периодического действия и во время парений не топится, а держит свой заряд за счет большого веса каменной закладки.

Я люблю хороший пар, такой получается, только когда горячей водой подбрасывают на камни, разогретые до малинового жара – это и есть настоящий легкий пар, который не обжигает, а мягко и тепло согревает. В таком пару легко дышать», – рассказывает Дмитрий.

Приехать попариться можно в любой день недели, кроме понедельника. И в любое время года, что самое главное. Неизменным всегда остается сама баня и красивая природа в округе.

«Зимой более контрастные ощущения, более яркие. Народ у меня даже в снегу купается. У нас есть и прорубь, которая зимой пользуется популярностью. Еще один плюс зимней бани – можно прогуляться по улице в валенках. Это также помогает погрузиться в волшебную атмосферу Руси! Каждый сезон у нас красиво. Сейчас все белое, весной все распускается, зеленеет, летом тоже необычайная красота, это я молчу про яркую осень», – делится особенностями банных дел мастер.

Ждем всех любителей доброго пара в баню «Славянская»!

Инстаграм: bania_slavianskaia #баняпосерому