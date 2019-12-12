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12декабря
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В Благовещенске на месте следственного эксперимента задержан водитель (видео)

В Благовещенске на месте следственного эксперимента задержан водитель (видео)
Фото: кадр видео

Следственный эксперимент, который проводился в Благовещенске 12 декабря, получил неожиданное развитие. В этом же месте произошло ДТП, и водителя одной из машин задержала полиция.

«При повороте налево водитель "приуса" не пропустил встречный "краун", допустил столкновение. Водитель "приуса" пьяный, оказал сопротивление, пытался убежать, когда его уже оформлял экипаж. Короче, не ДТП, а сказка. Ну а так пострадавших больше нет, только машины», – сообщили аварийные комиссары.

Фото: instagram.com/blag_dtp

«(…) сотрудники ДПС перекрыли одну полосу движения, в это время водитель "приуса" в нетрезвом состоянии врезался в "краун", после чего пытался оказать сопротивление подошедшим сотрудникам ДПС», – говорится в сообщении инстаграм-паблика blag_dtp.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что на месте был задержан водитель с признаками алкогольного опьянения, участник ДТП. Подробности случившегося до СМИ доведут позже.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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