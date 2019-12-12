В Благовещенске на месте следственного эксперимента задержан водитель (видео)

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«При повороте налево водитель "приуса" не пропустил встречный "краун", допустил столкновение. Водитель "приуса" пьяный, оказал сопротивление, пытался убежать, когда его уже оформлял экипаж. Короче, не ДТП, а сказка. Ну а так пострадавших больше нет, только машины», – сообщили аварийные комиссары.

Фото: instagram.com/blag_dtp

«(…) сотрудники ДПС перекрыли одну полосу движения, в это время водитель "приуса" в нетрезвом состоянии врезался в "краун", после чего пытался оказать сопротивление подошедшим сотрудникам ДПС», – говорится в сообщении инстаграм-паблика blag_dtp.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» прокомментировали, что на месте был задержан водитель с признаками алкогольного опьянения, участник ДТП. Подробности случившегося до СМИ доведут позже.

Видео: instagram.com/kriminal.blg